Trump Media: Zweitägige Meldefrist für Insiderverkäufe endet heute

Die sechsmonatige Sperrfrist für Aktienverkäufe durch Unternehmensinsider lief am Freitag aus. Gemäß dem US-amerikanischen Wertpapierrecht müssen Insider, die Aktien verkaufen, innerhalb von zwei Geschäftstagen ein Formular 4 einreichen – für Insider, die am Freitag Aktien verkauft haben, wäre dies am Dienstag, dem 24. September, zum Tagesende der Fall.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit 114,75 Millionen Aktien oder 57 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens der größte Anteilseigner von Trump Media.

Anfang des Monats sagte Trump, er habe nicht vor, seine Anteile an Trump Media & Technology zu verkaufen. Sollte er seine Meinung jedoch ändern und in naher Zukunft einige Anteile verkaufen, könnte er sich dadurch in rechtliche Schwierigkeiten bringen, so der Wertpapieranwalt Chris Manderson gegenüber MarketWatch letzte Woche.

Manderson sagte, er würde großen Aktionären aufgrund von Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) davon abraten, Aktien eines Unternehmens zu verkaufen, kurz nachdem sie öffentlich erklärt haben, dies nicht zu tun.

"Die SEC-Vorschriften verbieten es jedem, im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers eine unwahre Aussage über wesentliche Tatsachen zu machen oder eine Handlung zu begehen, die als Betrug oder Täuschung gelten würde", so Manderson.

Und weiter: "Wenn also ein Großaktionär öffentlich erklärt, er werde nicht verkaufen, und dann kurz darauf doch verkauft, könnte dies sowohl bei der SEC als auch bei anderen Aktionären Ärger auslösen, insbesondere wenn der Zweck der Erklärung darin bestand, den Aktienkurs in die Höhe zu treiben."

In einem solchen Fall hätten Privatkläger das Recht, eine Klage einzureichen. Die SEC könnte auch Ermittlungen einleiten und tritt manchmal als Kläger in Wertpapierbetrugsverfahren auf, sagte er.

Trumps Anteil an Trump Media & Technology hat einen Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von 12,15 US-Dollar pro Aktie am Montag.

United Atlantic Ventures besitzt 7,525 Millionen Aktien und ARC Global Investments II besitzt 7,4 Millionen Aktien. Der Finanzvorstand der Trump Media & Technology Group, Philip Allen Juhan, besitzt 405.000 Aktien des Unternehmens; der ehemalige Vorstandsvorsitzende und derzeitige Direktor, Eric Swider, besitzt 195.000 Aktien; und der Vorstandsvorsitzende, Devin Nunes, besitzt etwa 87.000 Aktien.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Trump Media Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 12,10USD auf Nasdaq (24. September 2024, 13:23 Uhr) gehandelt.