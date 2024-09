Es darf 'auch etwas weniger süß schmecken'

(Wiederholung: Im zweiten Satz des ersten Absatzes wurde der Begriff Regionalfenster mit dem Begriff Regionalität ersetzt. Im letzten Satz des ersten Absatzes haben wir den Zeitpunkt der Vorstellung präzisiert (am Dienstag statt jüngst).)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Konsumenten in Deutschland wollen bei Lebensmitteln weniger Zucker und mehr Transparenz über Inhaltsstoffe und Herstellung - vor allem aber guten Geschmack. Dabei achten Käufer nach Darstellung des Bundeslandwirtschaftsministeriums stärker als in früheren Jahren auf Tierwohl, Regionalität und das EU-Bio-Siegel. Das ist das Ergebnis des neuen Ernährungsreports "Deutschland, wie es isst", den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir jüngst in Berlin vorstellte.