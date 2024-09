Cardiol Therapeutics erreicht Zielmenge bei der Patientenrekrutierung für seine Phase-II-Studie ARCHER zur Beurteilung von CardiolRx bei akuter Myokarditis

Toronto, Ontario – 24. September 2024 / IRW-Press / Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase mit Spezialisierung auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapeutika zur Behandlung von Herzerkrankungen, hat heute bekannt gegeben, dass die für die Aufnahme in die ARCHER-Studie vorgesehene Zielmenge von 100 Patienten erreicht wurde. ARCHER ist eine randomisierte, doppelblinde und plazebokontrollierte Phase-II-Studie zur Beurteilung der Auswirkungen von CardiolRx auf die Regeneration des Herzmuskels bei Patienten mit akuter Myokarditis.

„Wir freuen uns, dass wir die geplante Zielmenge an Patienten für die Aufnahme in die ARCHER-Studie erreicht haben. Dies zeugt vom Engagement und von der Einsatzbereitschaft unserer klinischen Kooperationspartner und auch der teilnehmenden Patienten. Das Erreichen dieses Meilensteins ist von zentraler Bedeutung für ein besseres Verständnis der therapeutischen Wirkung von CardiolRx bei akuter Myokarditis. Diese stark beeinträchtigende und potenziell lebensbedrohliche entzündliche Herzerkrankung führt zu einer starken Einschränkung der Herzfunktion und damit auch der Lebensqualität der Patienten“, weiß Andrew Hamer, Chief Medical Officer und Head of Research & Development von Cardiol Therapeutics. „Wir gehen davon aus, dass die Daten aus der ARCHER-Studie, deren Topline-Ergebnisse voraussichtlich Anfang nächsten Jahres vorliegen, wichtige Erkenntnisse über die Auswirkungen von CardiolRx auf die Regenerierung des Herzmuskels liefern werden. Außerdem erwarten wir, dass wir mit diesen Ergebnissen das klinische Datenmaterial aus unserer Phase-II-Studie MAvERIC zur rezidivierenden Perikarditis, deren vollständige Ergebnisse im November auf den Scientific Sessions 2024 der American Heart Association vorgestellt werden, ergänzen können.“

ARCHER-Studiendesign

Das Design und die Begründung der ARCHER-Studie wurden am 27. Juni 2024 in der Fachzeitschrift ESC Heart Failure veröffentlicht. ARCHER ist eine multinationale, randomisierte, doppelblinde und plazebokontrollierte Phase-II-Studie zur Beurteilung der Sicherheit, Verträglichkeit und Auswirkung von CardiolRx auf die Regeneration des Herzmuskels bei Patienten mit akuter Myokarditis. Für die Aufnahme in die Studie ist eine Zielmenge von 100 Patienten vorgesehen, die an führenden Forschungszentren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Brasilien und Israel rekrutiert werden. Zu den primären Ergebnismessungen der Studie, die nach einer zwölfwöchigen Doppelblindtherapie ausgewertet werden, zählen zwei Messwerte des bildgebenden Verfahrens der kardialen Magnetresonanztomographie: die Funktion des linken Ventrikels (longitudinale Dehnung) und ein Myokardödem/eine Fibrose (extrazelluläres Volumen). Jeder dieser primären Endpunkte lässt nachweislich eine Langzeitprognose bei Patienten mit akuter Myokarditis zu. Zu den weiteren Ergebnismessungen der Wirksamkeit zählen das Überleben, das Ausbleiben schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse, das Abklingen der klinischen Symptome und die Veränderung von Biomarkern, die mit Herzfunktion und Entzündung in Verbindung stehen.

