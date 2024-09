AKTIE IM FOKUS Aurubis weiten Vortagesverluste aus - Negative Analystenstimmen Nach dem Kursrutsch am Vortag im Zuge schwacher Prognosen für das laufende Quartal sind die Titel von Aurubis am Dienstag weiter abgerutscht. Nach gut 16 Prozent Verlust in drei Handelstagen näherten sie sich ihrem Anfang August markierten tiefsten …