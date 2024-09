Alibaba: Peking sorgt für Mega-Kaufsignal!

Da hier die Preise fallen, fühlen sich Verbraucherinnen und Verbraucher weniger wohlhabend – der sogenannte Wealth-Effekt schlägt zu und drückt auf die Stimmung. Gleichzeitig ist aufgrund der demographischen Krise, in der China ebenfalls steckt, keine Besserung in Sicht.

Im Reich der Mitte läuft es nicht gut. Chinas Wirtschaft kommt nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie nicht in die Gänge, vor allem der Binnenkonsum schwächelt. Das hat auch mit der Immobilienkrise zu tun, denn der größte Anteil des chinesischen Privatvermögens steckt in Beton-Gold.

China-Aktien schießen hoch, Kaufsignal für Alibaba

Das hat sich die Zentralregierung in der Nacht auf Dienstag zum Anlass genommen, eine Reihe weiterer Stimulusmaßnahmen zu beschließen und bekanntzugeben. Neben geldpolitischen Lockerungen ist erneut auch der Ankauf von Wertpapieren vorgesehen.

Anleger reagieren begeistert, China-Aktien verteuern sich am Dienstag deutlich. So legte beispielsweise der vielbeachtete und technologielastige Hang-Seng-Index um 4,1 Prozent zu. Unter den Top-Gewinnern war mit einem Plus von über 6 Prozent auch Alibaba. Das hat weitreichende Konsequenzen, wie der Blick in den Chart zeigt.

Gleich zwei Kaufsignale auf einen Streich

Bereits in der US-Vorbörse verteuerten sich die Anteile auf rund 95 US-Dollar – und damit den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Solche 52-Wochen-Hochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale.

Im Fall von Alibaba wird dieses dadurch unterstützt, dass die Aktie per Gap-up den Widerstand bei 90 US-Dollar überwinden konnte. An diesem Widerstand scheiterte die Aktie im noch Mai spektakulär und leitete eine Korrektur von 30 Prozent ein.

Aktie überwindet per Gap-up wichtigen Widerstand

Insgesamt ist die Aktie aber bereits seit dem Jahreswechsel um eine nachhaltige Erholung bemüht. Dieser Trend wurde auch durch die Korrektur im Mai und Juni nicht infrage gestellt. Angesichts der gegen den Kursverlauf verbesserten technischen Indikatoren RSI und MACD konnten die Käufer rasch zum Gegenschlag ausholen und einen Aufwärtstrendkanal etablieren.

Auch aus diesem bricht Alibaba am Dienstag dynamisch aus, was die starke Vorstellung der Aktie abgerundet und für eine hohe Wahrscheinlichkeit spricht, dass es sich beim Ausbruch über 90 US-Dollar um eine mittelfristig nachhaltige Bewegung handelt.

Nächstes Kursziel ist die Dreistelligkeit

Bei 95 US-Dollar verläuft zwar ein untergeordneter Horizontalwiderstand, was zu Gewinnmitnahmen führen könnte. Die könnten den positiven Gesamteindruck aber sogar verstärken, sollte es zu einem erfolgreichen Test der nun als Unterstützung dienenden Marke von 90 US-Dollar kommen.

Der sich inzwischen mit 77 Punkten dem überkauften Bereich nähernde RSI begünstigt einen solchen Rücksetzer, macht ihn aber nicht zwingend erforderlich. Andererseits könnten Gewinnmitnahmen ausbleiben und die Aufwärtslücke sich als sogenanntes Runaway-Gap entpuppen.

In diesem Fall würden Anleger aufgrund der Furcht, Gewinne zu verpassen, die Aktie rasch in ihren nächsten Widerstandsbereich zwischen der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar und dem Horizontalwiderstand bei 103 US-Dollar kaufen.

Fazit: Aktie dürfte Anstieg fortsetzen, wO-Leser dick im Plus!

Ungeachtet dessen, wie es kurzfristig weitergeht, hat der am Dienstag zu erwartende Kurssprung die Bahn für eine Fortsetzung der Erholung in der Aktie von Alibaba geebnet. Umso mehr, als dass der Kursverlauf der vergangenen 13 Monate gleichzeitig eine Untertassen-Formation andeutet und solche Muster im Falle eines Ausbruchs nach oben zu besonders dynamischen Kursanstiegen führen können.

Der vor rund einem Monat von wallstreetONLINE empfohlene Discount-Optionsschein MG600H hat sich inzwischen um 43,5 Prozent verteuert. Bis zum Verfallstermin im März kommenden Jahres sind weitere 36 Prozent möglich. Hierfür muss die Aktie nichts weiter tun, als ein Niveau oberhalb von 90 US-Dollar zu behaupten, den Rest ermöglicht die mit Discount-Optionsscheinen mögliche Seitwärtsrendite.

