Nasuni integriert Microsoft 365 Copilot

BOSTON und MÜNCHEN, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Nasuni, Anbieter einer führenden Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, vertieft die Integration mit Microsoft 365 Copilot. Daten, die in der Nasuni-Plattform gemanagt werden, sind nunmehr über den Microsoft Graph Connector vollständig zugänglich und verwendbar für Microsoft Search und Microsoft 365 Copilot. Dadurch wird der Zugriff auf die Daten für die KI-Dienste von Microsoft erheblich erweitert.

Die Integration mit Microsoft Graph Connector ermöglicht eine höhere Produktivität mit erweiterten KI-basierten Such-, Compliance- und Analysefunktionen für unstrukturierte Daten

KI erfordert eine KI-fähige Infrastruktur, was die derzeitigen Speicherinfrastrukturen häufig nicht bieten können. Storage-Lösungen, die auf Legacy-Hardware basieren, erzeugen Datensilos, die es unmöglich machen, KI und Analysen auszuführen. Unternehmen, die über Milliarden von Dateien und Petabyte an Daten verfügen können, müssen diese Silos aufbrechen und ihre Daten in der Cloud konsolidieren. Das Freisetzen dieser Daten eröffnet unglaubliche Möglichkeiten. Die Nasuni File Data Platform erschließt diese Möglichkeiten, indem sie Daten konsolidiert, schützt und für alle und alles (einschließlich KI) zugänglich macht.

Mit dem Graph Connector können Unternehmen die verwalteten Daten-Repositories von Nasuni nutzen, um das volle Potenzial von Microsoft 365 Copilot auszuschöpfen und KI-gestützte Erfahrungen mit individuellen geschäftlichen Anforderungen und Workflows in Einklang zu bringen. Er ermöglicht es ihnen, die Nasuni-Daten mit dem semantischem Index von Microsoft 365 zu verknüpfen, um KI-gestützte Suche, verbesserte Compliance und erweiterte Analysen über eine einheitliche Schnittstelle freizuschalten.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Integration gehören:

Kunden können jetzt den Wert ihrer von Nasuni verwalteten Daten maximieren, indem sie sie über Microsoft 365 Copilot und Microsoft Search für personalisierte Erlebnisse zugänglich machen und die Benutzerinteraktionen mit relevanten Inhalten bereichern. KI-gestützte Suche und Einblicke: Der Graph Connector ermöglicht die Indizierung der von Nasuni verwalteten Dateien im semantischen Index von Microsoft, der ein wichtiger Bestandteil der Microsoft 365 AI-Infrastruktur ist. Microsoft 365 Copilot und Microsoft Search verwenden den semantischen Index, um kontextrelevante Antworten und Erkenntnisse für Microsoft 365-Anwendungen bereitzustellen.