Vital Battery Metals nimmt Bohrungen auf seinem Kupferprojekt Sting auf

24. September 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O), freut sich, die Aufnahme der Bohrungen auf dem unternehmenseigenen Kupferprojekt Sting („Projekt“ oder „Sting“) im Westen Neufundlands in Kanada bekannt zu geben. Dieses vollständig genehmigte Programm wird 5 bis 7 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Metern umfassen, die auf die vor Kurzem ermittelten beträchtlichen Anomalien der Wiederaufladbarkeit in den Rastern Jumbo-Red Lode und Lode No 9 (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 4. September 2024) sowie auf anomale Bodenprobenergebnisse (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 22. Januar 2024) und höffige Gesteinsproben (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Juli 2024) abzielen werden.