BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Logistikdienstleisters Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe Finanzvorstand Christian Harm erste Hinweise gegeben, dass die Geschäftstrends im laufenden Quartal an das Vorquartal anknüpfen dürften, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 33,89EUR auf Tradegate (24. September 2024, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stüben

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m