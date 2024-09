Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – September 2024

Die kurze Delle in den Aktienkursen der ersten August-Tage liegt hinter uns und die Märkte befinden sich wieder in ihren bisherigen Aufwärtstrends. Jedoch lässt die Dynamik – zumindest kurzfristig – zu wünschen übrig.

Die Gründe sind altbekannt: wann senken die Zentralbanken um wie viele Basispunkte die Zinsen – und kommen die Zinssenkung nicht zu spät – und ist die Konjunktur nicht schon zu sehr abgekühlt.



Parallel läuft der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weiter und die chinesische Wirtschaft kommt nicht recht in Schwung. Gleichzeitig schaut die Börse auf den neuen Liebling KI-Chiphersteller Nvida – und der alte Liebling Apple präsentiert sein neues iPhone mit noch besserer Kamera.

Ferner warten die Märkte auf den/die neue US-Präsidentin – um hieraus dann eine internationale Roadmap für die nächsten Jahre abzuleiten… Alles in allem zu wenig, um für wirkliche Euphorie und stärker steigende Aktienmärkte zu sorgen.

Anleihen waren im vergangenen Monat im Rahmen von ersten Zinssenkungen sukzessive gefragt.

Etwas lahmende Aktienmärkte, etwaige Abkühlung der Unternehmenszahlen sowie zögerliche weitere Zinssenkungen waren für Investoren ein guter Grund, Gold auf ein neues All-Time-High bis 2.550 US-$/Unze steigen zu lassen.



Der US-$ notierte gegen den Euro deutlich schwächer bis über 1,11 US-$/€.

Outlook

Weiter sinkende Zinsen und klarere politische Verhältnisse in den USA ab dem November werden die Aktien- und Anleihemärkte – mit schwankenden Geschwindigkeiten – weiter nach oben treiben.



Wir erwarten weiterhin einen Wahlsieg von Trump. Entsprechend gehen wir weiterhin – sehr klar – von einer zeitlich sowie damit auch verbunden kurstechnischen Ausdehnung der laufenden Welle drei im Aufwärtszyklus aus. Normalerweise (ohne Trump) wäre diese mit dem kommenden Jahreswechsel, spätestens in 1.Q 2025 ausgelaufen. Nun können wir uns steigende Kurse bis 2027-2028 – entsprechend ohne eine größere Unterbrechung wie für eine Welle vier üblich und notwendig – sehr gut vorstellen.

Insbesondere langlaufende Anleihen werden auch von den zu erwartenden Zinssenkungen stark profitieren. Wir halten bereits diese Positionen.

Grundsätzlich dürfte auch Gold von sinkenden Zinsen profitieren – andererseits liegen die Chancen bei Aktien- und Anleihen aber derzeit offenkundiger auf der Hand.

Der Grundsatz „starke Wirtschaft hat eine starke Währung“ war und ist selten so passend wie heute.

Entsprechend wird der US-$ weiter fester notieren und in Richtung Parität gehen. Auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ können wir uns sehr gut vorstellen.



Wir haben unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.