American Aires schließt Kapitalmarktberatungsvereinbarung mit dem auf Technologie spezialisierten Unternehmen Sophic Capital Inc. ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Das Team von Sophic verfügt zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung

Sophic hat nachweislich erfolgreich Beziehungen zu Investoren in Kanada und den USA aufgebaut

Die Vereinbarung wird die Vision unterstützen, Aires zu einer bekannten Marke zu machen und das Segment zu dominieren

Toronto, ON – 24. September 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kapitalmarktberatungsvereinbarung (die „IR-Vereinbarung“) mit Sophic Capital Inc. („Sophic“) abgeschlossen hat. Gemäß der IR-Vereinbarung wird Sophic dem Unternehmen unter anderem Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um das Bewusstsein der Investoren für das Geschäft des Unternehmens zu schärfen und mit der Investorengemeinschaft zu kommunizieren (die „Investor-Relations-Dienstleistungen“).



„American Aires hat beeindruckende Fortschritte bei der Steigerung des Umsatzes und der Erweiterung seiner Markenpräsenz erzielt“, sagte Sean Peasgood, CEO von Sophic Capital. „Ihre ausgefeilten Marketingstrategien und ihr umfangreiches Partnernetzwerk sind darauf ausgelegt, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Je mehr Menschen die greifbaren Vorteile seiner innovativen Technologie erleben, desto mehr Umsatz verzeichnen wir sowohl bei neuen als auch bei treuen Kunden. Wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um Marktführer zu werden und das Leben weltweit durch seine innovativen Lösungen zu verbessern. Sophic Capital freut sich auf die Zusammenarbeit mit American Aires, um die Kapitalmarktstrategie mitzugestalten und die Anlagethese effektiv zu kommunizieren.“

