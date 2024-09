Intermedia Cloud Communications und NEC schließen verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des UNIVERGE BLUE UCaaS- und CCaaS-Geschäfts von NEC in Nordamerika und anderen Regionen durch Intermedia

SUNNYVALE, Kalifornien, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Intermedia Cloud Communications, ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-basierten Unified Communications-, Collaboration- und Customer Engagement-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine bindende Vereinbarung mit NEC zur Übernahme des Unified Communications as a Service (UCaaS)- und Contact Center as a Service (CCaaS)-Geschäfts von NEC in Nordamerika und NECs Partnerbeziehungen in Europa geschlossen hat. Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion von Intermedia dar und stärkt die Markenpräsenz und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der Cloud-Kommunikation.

Für die Kunden und Partner von NEC wird der Übergang nahtlos erfolgen, da sie bereits die unter der Marke NEC vertriebenen Versionen von Intermedias Unified Communications-, Collaboration- und Cloud Contact Center-Lösungen nutzen.

NEC wird sein UCaaS- und CCaaS-Geschäft in Japan und Australien weiterhin in Partnerschaft mit Intermedia betreiben.

„Als exklusiver Cloud-Kommunikationspartner von NEC haben wir gemeinsam das UNIVERGE BLUE UCaaS- und CCaaS-Geschäft weltweit erfolgreich und in hohem Tempo ausgebaut. Intermedia ist erfreut, diese Transaktion anzukündigen und freut sich darauf, die UNIVERGE BLUE-Kunden und -Partner von NEC direkt in der Intermedia-Familie willkommen zu heißen", so Michael Gold, CEO von Intermedia. „Diese Entwicklung in unserer Beziehung stärkt unsere Position im Markt für Cloud-Kommunikation und eröffnet uns neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation."

„Seit Beginn unserer Zusammenarbeit mit Intermedia im Jahr 2020 ist das Unternehmen ein hervorragender Partner. Diese Transaktion stellt sicher, dass die Kunden von UNIVERGE BLUE weiterhin den hochwertigen Service erhalten, den sie erwarten. Das Engagement von Intermedia für Qualität und Innovation stimmt perfekt mit unseren Werten überein, was bedeutet, dass Channel-Partner und Kunden in kompetenten Händen sind", ergänzt Chris Jackson, NEC Corporate SVP; President & CEO, NEC America and Europe.

Seite 2 ► Seite 1 von 4