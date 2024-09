1 Mischfonds, der wie Warren Buffett im Schlaf Geld verdient

Warren Buffett ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Investor, sondern auch ein Lehrer und Denker. So hat er im Laufe seiner Karriere viele Zitate hervorgebracht, die viel Weisheit enthalten.

In diesem Satz steckt sehr viel Wahrheit. So sind beispielsweise die Nominallöhne in Deutschland zwischen 1991 und 2023 um etwa 147 Prozent gestiegen, während der DAX im gleichen Zeitraum circa 1.126 Prozent zulegte. Hinzu kommt, dass wir für ein Lohneinkommen unsere gesamte Energie, Gesundheit und Lebenszeit opfern müssen, während Investieren das Vermögen „im Schlaf“ exponentiell vermehrt. Dabei kann der Zuwachs deutlich über jeder Lohnsteigerung liegen.

Heute steht jedem Bürger mit kleinem Vermögen der Weg zum Kapitalmarkt offen. Wichtig ist allerdings die Vermeidung von hohen Risiken und eine genügende Streuung, wie sie beispielsweise ETFs und aktive Fonds bieten. Mit ihnen können wir unser Kapital nicht nur in Aktien, sondern über verschiedene Anlageklassen hinweg diversifizieren, was eine möglichst kontinuierliche Vermögensentwicklung wahrscheinlicher macht. Darüber hinaus ist der Vermögensaufbau per Sparplan automatisierbar, wodurch die Risiken nochmals sinken.

Ethna-AKTIV: Seit 2002 stetige Wertsteigerungen

Dafür ist der Ethna-AKTIV ein gutes Beispiel.

Er investiert bereits seit Februar 2002 erfolgreich in Aktien, Anleihen, Währungen sowie Rohstoffe und hat sich seitdem stetig entwickelt. Das Fondsmanagement passt die Gewichtung der Assetklassen mittels makroökonomischer und fundamentaler Analysen den aktuellen Finanzmarktentwicklungen an und ist dennoch (aufgrund der Streuung) immer auf verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten vorbereitet. So hat der Mischfonds Krisen wie 2008 oder 2020 mit geringen Rückschlägen gut überstanden.

Aktuell verwaltet der Ethna-AKTIV 2,08 Milliarden Euro (24.09.2024), die über zahlreiche Qualitäts-Aktien und -Anleihen breit gestreut investiert sind. Neben der ausschüttenden ist er auch in einer thesaurierenden Variante erhältlich und über die Börse handelbar. Darüber hinaus wird der Ethna-AKTIV derzeit von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet, sodass er zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie zählt.

Im Schlaf Geld verdienen

Wer bei Fondsauflage 100.000 Euro in den Mischfonds investierte, verfügt heute bereits über ein Vermögen von etwa 321.700 Euro (24.09.2024). Bei einer annualisierten Rendite von bisher etwa 5,45 Prozent würde eine Renditefortschreibung in die Zukunft bereits im nächsten Jahr Erträge in Höhe von 17.532 Euro erwarten lassen, die aufgrund des Zinseszinseffekts im Durchschnitt weiter steigen könnten.

Fazit Ethna-AKTIV

Mischfonds wie der Ethna-AKTIV stellen eine Möglichkeit dar, wie Warren Buffett im Schlaf ein Zusatzeinkommen zu verdienen, dass im Laufe der Zeit aufgrund des Zinseszinseffektes stetig steigt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

