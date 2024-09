Preise in Deutschland erholen sich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Preise für Wohnhäuser stabilisieren sich knapp 9 Prozent unter dem Höchststandvon 2022- Angebotsmieten am Wohnungsmarkt steigen um über 6 Prozent- Investitionen in Energieeffizienz zahlen sich für Verkäufer ausGute Nachrichten für Hausverkäufer: Erstmals seit zwei Jahren stehen amdeutschen Wohnimmobilienmarkt alle Zeichen auf Erholung. Die Käufernachfragesteigt, während die rückläufige Inflationsrate und Baufinanzierungszinsen fürstabile Preise sorgen - wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als vor Beginnder negativen Preiskorrekturen in 2022. So lag im zweiten Quartal 2024 derbundesweite Durchschnittspreis* für Eigentumswohnungen bei 3.822 Euro proQuadratmeter, 7,8 Prozent unter dem Höchststand von 2022. Erstmals wurde keinweiterer Preisrückgang im Vergleich zum Vorquartal verzeichnet. Ein ähnlichesBild zeigt sich auf dem Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser, wo diedurchschnittlichen Angebotspreise seit 2022 um 8,9 Prozent gesunken sind undseitdem auf einem Niveau bei knapp 470.000 Euro stabil geblieben sind. Zu diesemErgebnis kommt der aktuelle ' Wohnimmobilien Marktbericht Deutschland 2024/2025(https://www.engelvoelkers.com/de-de/research/immobilienpreisentwicklung/) ' vonEngel & Völkers, der die Preisentwicklung in Deutschland und in 52 der größtenStädte der Bundesrepublik untersucht."2024 setzt dem seit zwei Jahren andauernden Negativtrend ein Ende. Obwohl diePreise unter den Spitzenwerten der letzten Jahre bleiben, bringt die starkeNachfrage eine spürbare Erholung. Käufer finden in den zentralen Standortenwieder verlässliche Marktbedingungen vor", sagt Till-Fabian Zalewski, CEO vonEngel & Völkers D-A-CH.Regionale Unterschiede bei der Markterholung - München bleibt teuerster StandortDie bundesweite Markterholung hat in den meisten Regionen bisher zu einerweitgehend stabilen Preisentwicklung geführt - ist jedoch noch von teilserheblichen regionalen Unterschieden geprägt: Im zweiten Quartal 2024 legten dieAngebotspreise für Eigentumswohnungen in Städten wie Kassel, Bochum, Osnabrückund Lübeck um mehr als 4 Prozent zu. In elf weiteren Städten dagegen, darunterDüsseldorf, Stuttgart und Nürnberg, wurden noch Rückgänge der Angebotspreise vonüber 4 Prozent registriert. Mit einem durchschnittlichen Angebotspreis von 1,29Millionen Euro im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser bleibt München auch imzweiten Quartal 2024 der teuerste Wohnstandort Deutschlands. Dahinter folgen BadHomburg mit 950.000 Euro sowie Konstanz mit 930.000 Euro.Auch im Bereich der Eigentumswohnungen verteidigt München seine Spitzenpositiontrotz eines leichten Preisrückgangs: Der Quadratmeterpreis sank um 2,9 Prozent