Headhunter verrät, wie man in einer neuen Rolle schnell erfolgreich wird (FOTO)

München (ots) - Der Druck ist enorm: Viele Führungskräfte scheitern, wenn sie in

einem neuen Job durchstarten wollen. Die Erwartungen sind hoch, doch laut dem

Harvard Business Review schafft es fast die Hälfte aller Manager nicht, in der

neuen Rolle zu überzeugen. Stattdessen kämpfen sie mit Unsicherheiten, fehlender

Unterstützung und einem Netzwerk, das noch im Aufbau ist.



Viele Manager scheitern, weil sie die entscheidenden ersten Wochen falsch

angehen. Denn es sind nicht die fachlichen Fähigkeiten, die den Unterschied

machen, sondern wie schnell man die neue Umgebung versteht. Wie man in einer

neuen Rolle schnell erfolgreich wird, erfahren Sie nachfolgend.







Position



Eine Studie des Harvard Business Review legt nahe, dass etwa 49 Prozent der

Managerinnen und Manager, die entweder innerhalb desselben Unternehmens oder im

Rahmen eines Jobwechsels eine neue Rolle übernehmen, nicht die erwartete

Leistung erbringen. Dies wirft die Frage auf, warum eine so beträchtliche Anzahl

an Führungskräften scheitert und wie es den verbleibenden 51 Prozent gelingt, in

ihrer neuen Position umgehend erfolgreich zu sein.



Zuallererst sollten sich Manager nicht darauf verlassen, dass ein Arbeitgeber

ein umfassendes Onboarding-Programm auf Executive-Level bereithält. Zwar wird

dies - auch in Hinblick auf die Generationen Y und Z - in der Zukunft eine immer

wichtigere Rolle spielen. In der Regel gehen Unternehmen aber aktuell davon aus,

dass neue Führungskräfte ihre Rollen ohne umfangreiche Unterstützung übernehmen

können. Auch wenn fachliche Einarbeitungspläne sowie Meetings mit

Verantwortlichen verschiedener Abteilungen existieren, reichen diese Maßnahmen

allein häufig nicht aus. Woran liegt das?



Networking als Schlüssel zum Erfolg



Viele Führungskräfte scheitern in ihren neuen Rollen, weil sie die

Unternehmenskultur und -werte nicht erfassen. Es reicht nicht aus, sich nur mit

der Organisationsstruktur vertraut zu machen. Ein tiefes Verständnis der

internen Dynamiken ist entscheidend. Erfolgreiche Führungskräfte knüpfen daher

proaktiv Kontakte und bauen ein starkes internes Netzwerk auf, das über formelle

Meetings hinausgeht.



Netzwerke innerhalb eines Unternehmens sind oft der maßgebliche Erfolgsfaktor in

einer neuen Position. Es geht nicht nur darum, schnell sichtbare Ergebnisse zu

erzielen, sondern ebenso ein tragfähiges Netzwerk zu pflegen, das diese Erfolge

unterstützt. Ein gut vernetzter Manager kann die Unternehmenskultur besser

unterstützt. Ein gut vernetzter Manager kann die Unternehmenskultur besser
verstehen und gemeinsame Ziele effizienter erreichen. Wichtig ist hierbei auch



