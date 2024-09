KELA revolutioniert den Kampf gegen Cyberkriminalität mit innovativer Identitätsschutz-Technologie

TEL AVIV, Israel, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- KELA, der führende Anbieter von Cyber Threat Intelligence, präsentiert heute seine bahnbrechende Lösung "Identity Guard" - ein Meilenstein in der proaktiven Verteidigung gegen Cyberangriffe. Diese hochmoderne Technologie wurde entwickelt, um Unternehmen aller Größenordnungen vor den wachsenden Bedrohungen durch Identitätsdiebstahl und kompromittierte Konten zu schützen. Diese bahnbrechende Lösung ergänzt nahtlos KELAs umfassendes Ökosystem für Cyber Threat Intelligence. Sie bietet Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden und Regierungsorganisationen weltweit die Möglichkeit, bisher verborgene Risiken mühelos aufzudecken und Bedrohungen mit 100% realer, umsetzbarer Intelligence proaktiv zu begegnen.

In der sich rasant entwickelnden Landschaft der Cyberkriminalität zeichnet sich ein dramatischer Wandel ab. Angreifer setzen nicht mehr primär auf Brute-Force-Attacken gegen Firewalls, sondern infiltrieren Unternehmen subtil durch die Hintertür legitimer Benutzerkonten. Diese raffinierte Strategie öffnet Cyberkriminellen Tore zu kritischen Infrastrukturen wie VPNs und Active Directory, wodurch traditionelle Sicherheitsmaßnahmen umgangen werden.

Die Beschaffung dieser wertvollen Zugangsdaten erfolgt durch ein Arsenal hochentwickelter Methoden, darunter den Einsatz ausgeklügelter Infostealer-Malware und präzise orchestrierte Phishing-Kampagnen. Diese Evolution markiert einen Paradigmenwechsel in der Cyberkriminalität: Kompromittierte Anmeldeinformationen haben sich zur Achillesferse der Unternehmenssicherheit entwickelt und gelten heute als Hauptursache erfolgreicher Cyberangriffe.

Diese alarmierende Entwicklung unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer revolutionären Neuausrichtung in der Cybersicherheit. Unternehmen müssen ihre Verteidigungsstrategien neu denken und ganzheitliche Sicherheitskonzepte implementieren, die weit über konventionelle Abwehrmechanismen hinausgehen. Nur so können sie in dieser neuen Ära der digitalen Bedrohungen bestehen und ihre wertvollsten Assets effektiv schützen.

KELAs Identity Guard setzt auf fortschrittliche Quellen und Methoden, um kompromittierte Assets und Identitäten in Echtzeit zu identifizieren und abzufangen, während sie im Cybercrime-Untergrund gehandelt werden. Dies umfasst unter anderem auch Botnet-Märkte und Telegram-Kanäle. Durch die Kombination von KI-Analysen mit validierter menschlicher Intelligenz automatisiert das System den Prozess der Quarantäne kompromittierter Assets oder der Sperrung von Identitäten, um deren Missbrauch effektiv zu verhindern.