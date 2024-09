Ölpreise steigen deutlich - China und Lage im Nahen Osten im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt. Bis zum Nachmittag haben sie ihre Gewinne aus dem frühen Handel ein Stück weit ausgebaut. Im Zuge einer allgemein freundlichen Marktstimmung kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 75,42 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,57 Dollar auf 71,93 Dollar.

Chinas Zentralbank hat wegen der schwächelnden Wirtschaft weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt, was an den Märkten für mehr Risikofreude sorgte und auch die Ölpreise stützte. Unter anderem sollen in China die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite gesenkt werden.