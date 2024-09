Kupfer von der Kette gelassen. Kupferproduzenten vor Kursrallye?!

Doch nicht nur der steigende Goldpreis treibt die Aktienkurse der Goldproduzenten an. Nicht wenige Goldproduzenten fördern beträchtliche Mengen Kupfer zu Tage. Auch da sei stellvertretend auf Barrick Gold und Newmont Corp. verwiesen, deren Kupferausstoß mitunter höher ist, als bei manchem Primärproduzenten. Insofern dürfte man auch in Toronto (Sitz von Barrick Gold) und Denver (Sitz von Newmont) die aktuellen Entwicklungen des Kupferpreises sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen.

Kupferpreis manifestiert Trendwende

Zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung „Im Schatten von Gold und Silber nimmt auch der Kupferpreis wieder Fahrt auf“ vom 18. September zeigte Kupfer bereits vielversprechende Ansätze einer unteren Trendwende. Der Kupferpreis hing damals aber noch an der wichtigen Widerstandsmarke von 4,25 US-Dollar fest. In den letzten Handelstagen zog das Momentum an. Der Kupferpreis überwand die 4,25 US-Dollar und nimmt nun die 4,5 US-Dollar ins Visier. Sollte auch dieser Widerstand geknackt werden, würde sich die Tür in Richtung 5 US-Dollar öffnen. Maßgeblichen Anteil an der Aufwärtsbewegung hat die jüngste Leitzinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte. Zudem deuten die von der Fed vorgelegten Zinsprojektionen weitere Zinssenkungen an. Der US-Dollar reagierte entsprechend und ging auf Tauchstation. Die Schwäche des Greenbacks wirkt sich wiederum positiv auf den Kupferpreis aus.

Kupferaktien springen an – Hudbay Minerals

Die Aktie des kanadischen Kupferproduzenten Hudbay Minerals steht stellvertretend für die derzeit zu verzeichnende Aufbruchsstimmung im Sektor. Die Zwischenrallye des Kupferpreises schob die Kursentwicklung von Hudbay Minerals massiv an. Im oberen Chart ist zudem eine überaus spannende Konstellation zu erkennen.

Hudbay Minerals korrigierte bis in den Bereich von 6,8 US-Dollar. Zuletzt gelang es der Aktie aber, in diesem Bereich einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Die Erholung der letzten Tage führte die Aktie an den massiven Widerstandsbereich von 8,4 US-Dollar heran. Sollte Hudbay Minerals der Ausbruch gelingen, würde sich eine markante Doppelbodenformation vervollständigen. In diesem Fall könnte es für die Aktie zügig in Richtung 10 US-Dollar bzw. in Richtung des aktuell gültigen 52-Wochen-Hochs bei 10,5 US-Dollar gehen. Unter die 6,8 US-Dollar sollte Hudbay Minerals aber nicht mehr zurücksetzen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte