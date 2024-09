Leinen los für Carnival? Nike nach CEO-Boost mit starken Zahlen? Die Vorschau!

Einerseits zeigt sich bei den Einzelhandelsumsätzen sowohl hierzulande als auch in den USA eine wachsende Konsumzurückhaltung. Andererseits führen die stark nachlassenden Teuerungsraten bei gleichzeitig moderatem Lohnwachstum dazu, dass die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher in Summe wächst.

Auf eine solche Entwicklung dürften Anleger auch beim Kreuzfahrtspezialisten Carnival Cruises hoffen. Das nach der Corona-Pandemie hochverschuldete Unternehmen konnte bislang stabile Buchungsziffern verzeichnen und sogar höhere Preise durchsetzen. Gleichzeitig sinken aufgrund der fallenden Ölpreise die Treibstoffkosten – eine solide Ausgangslage, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen.

Diese sehen für die Erlöse mit 7,82 Milliarden US-Dollar das beste Sommerquartal der Unternehmensgeschichte und ein Umsatzwachstum von 14,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal vor. Der Gewinn soll sich auf 1,15 US-Dollar pro Aktie belaufen, was das beste Ergebnis seit dem dritten Quartal 2019 wäre. Vor dem Hintergrund von Sorgen um die Verbraucherausgaben dürfte der Blick auf die geschätzten Buchungen im Winter entscheidend werden.

In der Frage, ob Carnival die Erwartungen der Analysten übertreffen kann, sind sich Optionshändler uneins. Mit einer Put-Quote von 50,8 Prozent wettet eine kleine Mehrheit der Marktteilnehmenden auf fallende Kurse, 49,2 Prozent der Call-Kontrakte liegen auf der Long-Seite. Für die Kursreaktion sind 8,6 Prozent eingepreist, das ist ein für die vergangenen Quartale durchschnittlicher Wert. In den vergangenen eineinhalb Jahren ging es für die Aktie dreimal bergauf, dreimal purzelten die Kurse nach der Ergebnispräsentation.

Dienstag, 01. Oktober: Paychex

Die Sorgen um die Stärke der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher, die mit ihren Ausgaben für 70 Prozent der US-amerikanischen Wirtschaftsleistungen sorgen, haben noch einen weiteren Hintergrund: den Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Dieses Schreckgespenst ließ die Kurse am Aktienmarkt vor allem im August purzeln, denn nachdem die US-Statistikbehörde eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent ermittelt hatte, wurde die sogenannte Sahm-Regel ausgelöst, die als vergleichsweise zuverlässiges Rezessionssignal gilt – und mit dazu beigetragen haben dürfte, dass sich die Fed zu einer Leitzinssenkung um 0,5 Prozent entschieden hatte.

Als Spezialist für Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie dem Verwalten von Personal ist der Dividendenwachstumswert Paychex besonders nah am Arbeitsmarkt. Daher könnten die Ergebnisse und der Ausblick des Dienstleisters weitere Indizien dafür liefern, wie die weitere Entwicklung hier verlaufen könnte.

Die Aktie selbst blickt mit Kursgewinnen von rund 12 Prozent auf ein bislang zufriedenstellendes Börsenjahr zurück; für große Sprünge ist das als schwankungsarm geltende Papier eher nicht bekannt. Zeitweise konnte sich Paychex mit 137,40 US-Dollar an das im April 2022 markierte Allzeithoch herankämpfen. Hierzu fehlen noch rund 7 Prozent, wofür ein starkes Quartalsergebnis den Ausschlag geben könnte.

Erwartet wird ein Umsatz in Höhe von 1,31 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 1 Prozent bedeuten würde. Beim Gewinn pro Aktie hingegen ist mit 1,14 US-Dollar mit Stagnation zu rechnen – wobei Paychex in der Vergangenheit immer für Überraschung im einstelligen Cent-Bereich gut war.

Mit 6,5 Prozent ist für die Aktie eine überdurchschnittlich große Kursbewegung impliziert. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in der Verteilung der allerdings erst am 18. Oktober fällig werdenden Kontrakte: Hier liegen 61,3 Prozent aller gehandelten Optionen auf der Put-Seite, nur 38,7 Prozent der Händler sind bereit, auf eine ansprechende Kursreaktion zu wetten. Wie bei Carnival sind auch hier positive und negative Bewegungen zuletzt gleich verteilt gewesen.

Dienstag, 01. Oktober: Nike

Der von Wachstumsschwierigkeiten betroffene Sportartikelhersteller sorgte vor einigen Tagen mit einem Chefwechsel für große Aufmerksamkeit. Der alte CEO John Donahoe, vom Finanznachrichtendienstleister Bloomberg als derjenige Mann bezeichnet, der Nike "uncool" gemacht habe, musste gehen und Platz für den ehemaligen Produkt- und Marketing-Vorstand machen. Investoren regierten erfreut und überschütteten Elliott Hill mit Vorschusslorbeeren.

Die starke Erholung der Aktie dürfte aber nur dann eine Chance auf Nachhaltigkeit haben, wenn sich auch operative erste Verbesserungen ergeben. Denn mit der Fußball-Europameisterschaft sowie den Olympischen Sommerspielen in Paris fehlte es in diesem Jahr nicht an Großveranstaltungen, aus denen Nike hätte Kasse schlagen können.

Gleichzeitig verschärfte sich der Wettbewerb in den vergangenen Jahren stark, so hat beispielsweise auch der kanadische Konkurrent Lululemon längst einige hochkarätige Athletinnen und Athleten unter Vertrag und bricht so in einen Markt ein, der bislang von Nike und Adidas dominiert wurde. Der neue Mann an der Spitze des Unternehmens, dessen Marke noch immer als eine der wertvollsten der Welt gilt, muss sich also gegen innere und äußere Widerstände behaupten.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzrückgang von rund 10 Prozent auf 11,65 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das wäre der schärfste Einbruch seit dem Quartal, das den Corona-Lockdowns zum Opfer fiel. Beim Gewinn werden sich Anleger nach Schätzung der Analysten mit 0,53 US-Dollar pro Aktie zufriedengeben müssen – das bedeutet gegenüber dem Vorjahreswert von 0,94 US-Dollar einen Rückgang um 43,6 Prozent und verdeutlicht, dass das Unternehmen aufgrund hoher Inventarbestände auch mit Margenschwierigkeiten zu kämpfen hat und viele seiner Produkte nur stark rabattiert verkauft bekommt.

Obwohl es für den Sportartikelhersteller und dessen Aktie um einiges geht, ist die bislang eingepreiste Kursreaktion mit 6,7 Prozent eher überschaubar und für die Verhältnisse von Nike leicht unterdurchschnittlich. Nach der zuletzt ansprechenden Entwicklung der Aktie, die gegenüber ihren Tiefs fast 30 Prozent zugelegt hat, sind Optionshändler vorsichtig, rund 60 Prozent der Kontrakte liegen auf der Put-Seite – dabei dürfte auch die Earnings-Historie eine Rolle spielen, denn Nike gab in fünf der vergangenen sechs Quartale nach.

Stand: Freitag, 27. September, 22:15 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion