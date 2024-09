US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten bremste die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 114,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,79 Prozent.

Auslöser für die freundliche Marktstimmung sind geplante Maßnahmen der chinesischen Notenbank zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft. Unter anderem sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite sinken. In der Volksrepublik drückt eine Immobilienkrise schon länger auf die Wirtschaftsleistung.

Die jüngsten Maßnahmen der chinesischen Zentralbank sollten sich positiv für Risikoanlagen in China auswirken, heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. "Nachhaltige Wachstumsimpulse für China erscheinen aber fraglich."

Am Markt wurde zudem auf Daten vom US-Immobilienmarkt verwiesen, die etwas schwächer als erwartet ausgefallen waren. So ist der FHFA-Hauspreisindex für Juli nur geringfügig im Monatsvergleich gestiegen. Außerdem machte das Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, Michelle Bowman, deutlich, dass es nach wie vor Aufwärtsrisiken bei der Inflation gebe./jkr/la/nas