Globale Debatte zu KI muss bei den UN stattfinden

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres sieht die Vereinten Nationen als einzigen Ort für die internationale Regulierung von Künstlicher Intelligenz. "Die Vereinten Nationen sind die universelle Plattform für Dialog und Konsens", sagte Guterres zum Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Die UN seien einzigartig positioniert, um die Zusammenarbeit im Bereich der KI zu fördern. "Die globale Debatte findet hier statt, oder sie findet nicht statt."

Künstliche Intelligenz werde praktisch alles verändern, sagte Guterres weiter - die Arbeit, die Bildung und die Kommunikation bis hin zu Kultur und Politik. Sie könnte eine Kraft des Guten werden, doch drohe auch ein "unvorhersehbares existenzielles Risiko" für die Menschheit zu werden./scb/DP/nas