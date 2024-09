EDEKA-Märkte haben erneut die besten Obst- und Gemüseabteilungen (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Das Fachmagazin "Fruchthandel Magazin" kürt mit dem Retail Award jährlich die

besten Obst- und Gemüseabteilungen Deutschlands

- Verbraucher:innen in Deutschland bescheinigen EDEKA in der Kategorie "LEH Food

Vollsortimenter" herausragende Leistungen in Sachen Qualität, Regionalität und

Nachhaltigkeit



Die Verbraucher:innen in Deutschland haben entschieden: EDEKA hat die besten

Obst- und Gemüseabteilungen und gewinnt damit bereits zum achten Mal den

renommierten Retail Award des Fachmagazins "Fruchthandel Magazin" in der

Kategorie "LEH Food Vollsortimenter". Dank einer großen Sortimentsbreite und

hoher Markenvielfalt deckt EDEKA bei Obst und Gemüse die unterschiedlichsten

Kund:innenbedürfnisse ab. Gestern Abend wurde die Auszeichnung im Rahmen des

Deutschen Obst & Gemüse Kongresses in Düsseldorf verliehen.







Welches Unternehmen hat die beste Obst- und Gemüseabteilung in der deutschen

Handelslandschaft? Wer bietet die frischeste und abwechslungsreichste Ware? Wo

stimmen Übersichtlichkeit und Sauberkeit genauso wie die allgemeine Präsentation

und die Auswahl, auch bei Trendprodukten? Außerdem wird die Zufriedenheit

hinsichtlich Service und Beratung durch das Personal auf den Prüfstand gestellt.

Der Sieger 2024 wurde von mehr als 7.000 Haushalten gewählt, die das

Marktforschungsinstitut Consumer Panel Services GfK im Frühsommer repräsentativ

für die deutsche Bevölkerung befragt hatte.



Kund:innen entscheiden, wer gewinnt



"Diese Auszeichnung bekräftigt unseren Anspruch, in den Obst- und

Gemüseabteilungen täglich höchste Qualität und Vielfalt zum attraktiven Preis zu

bieten. Die Anerkennung unserer Kundinnen und Kunden ist für uns die beste

Motivation, unsere innovativen Konzepte weiter auszubauen", erklärt Markus Mosa,

Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. So schätzen die

Kundi:nnen zum Beispiel den hohen Anteil an regionalen und lokalen Produkten in

den Obst- und Gemüseabteilungen. Auch der Bio-Anteil im Sortiment steigt

kontinuierlich an - darunter immer mehr Produkte, die nach den hohen Standards

ökologischer Anbauverbände erzeugt werden. Nicht nur im Bio-Segment wird das

Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben - immer mehr konventionell erzeugte Produkte

wie Zitrusfrüchte oder Bananen stammen aus Feldprojekten, die der EDEKA-Verbund

gemeinsam mit seinem Partner WWF ins Leben gerufen hat, um den

umweltfreundlicheren Anbau in den Herkunftsländern zu fördern. Seit vielen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Seit 2010 möchte das Fruchthandel Magazin es jedes Jahr ganz genau wissen:Welches Unternehmen hat die beste Obst- und Gemüseabteilung in der deutschenHandelslandschaft? Wer bietet die frischeste und abwechslungsreichste Ware? Wostimmen Übersichtlichkeit und Sauberkeit genauso wie die allgemeine Präsentationund die Auswahl, auch bei Trendprodukten? Außerdem wird die Zufriedenheithinsichtlich Service und Beratung durch das Personal auf den Prüfstand gestellt.Der Sieger 2024 wurde von mehr als 7.000 Haushalten gewählt, die dasMarktforschungsinstitut Consumer Panel Services GfK im Frühsommer repräsentativfür die deutsche Bevölkerung befragt hatte.Kund:innen entscheiden, wer gewinnt"Diese Auszeichnung bekräftigt unseren Anspruch, in den Obst- undGemüseabteilungen täglich höchste Qualität und Vielfalt zum attraktiven Preis zubieten. Die Anerkennung unserer Kundinnen und Kunden ist für uns die besteMotivation, unsere innovativen Konzepte weiter auszubauen", erklärt Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. So schätzen dieKundi:nnen zum Beispiel den hohen Anteil an regionalen und lokalen Produkten inden Obst- und Gemüseabteilungen. Auch der Bio-Anteil im Sortiment steigtkontinuierlich an - darunter immer mehr Produkte, die nach den hohen Standardsökologischer Anbauverbände erzeugt werden. Nicht nur im Bio-Segment wird dasThema Nachhaltigkeit vorangetrieben - immer mehr konventionell erzeugte Produktewie Zitrusfrüchte oder Bananen stammen aus Feldprojekten, die der EDEKA-Verbundgemeinsam mit seinem Partner WWF ins Leben gerufen hat, um denumweltfreundlicheren Anbau in den Herkunftsländern zu fördern. Seit vielen