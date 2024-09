Abwärmenutzung gemeinsam zum Mainstream machen / Bundesabwärmetagung 10. Oktober 2024 (FOTO)

Berlin (ots) - Wärmewende und Klimaschutz: Abwärmenutzung effizient gestaltenDie diesjährige Bundesabwärmetagung der IZES gGmbH mit Unterstützung desBundeswirtschaftsministeriums setzt sich mit den Möglichkeiten und Potenzialeneiner effizienten Abwärme-Nutzung auseinander. Das Tagungsprogramm widmet sichdabei weiterhin in einem Themenfokus der Abwärmenutzung in Rechenzentren undgibt zudem einen Überblick über Unterstützungsstrukturen für Abwärmeprojekte unddie Bildung von Netzwerken, sowie Praxisperspektiven aus verschiedenen(Metropol-)Regionen. Auf der Tagung gibt es zudem viel Raum fürVernetzungszeiten und -gelegenheiten zum direkten Austausch und für frischeIdeen.Termin: 10. Oktober 2024Location: Berlin / EUREF-CampusSprechen werden u.a.: KEYNOTE- Christian Maaß und Impuls zum Themenfokus - Dr.Ron Lipka (BMWK)Weitere Infos und Anmeldung, auch zu den Side-Events am Vortag unter:https://izes.eu/events/bundesabwaermetagung-2024/Pressekontakt:TagungskoordinationTel: +49 681 844 972 73Email: mailto:awanetz@izes.de; Betreff: PressekontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164910/5871946OTS: IZES gGmbH