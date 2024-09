Education Cannot Wait und strategische Partner beschleunigen vorausschauendes Handeln

NEW YORK, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zur Generalversammlung der Vereinten Nationen und zum Zukunftsgipfel versammeln, kündigte Education Cannot Wait (ECW) zwei bahnbrechende Pilotprojekte für vorausschauende Maßnahmen in Pakistan und Somalia an.

Das 5. Mio. USD-Paket umfasst einen Zuschuss von 2,5 Mio. USD in Somalia und einen Zuschuss von 2,5 Mio. USD in Pakistan. Mit diesen Zuschüssen werden Gemeinden dabei unterstützt, die verheerenden Auswirkungen künftiger Klimagefahren auf die Bildung von Kindern proaktiv zu verringern, indem sie vorausschauende Maßnahmen ergreifen, damit die Kinder weiter lernen können.

Beide Länder sind sehr anfällig für Klimagefahren, insbesondere für Überschwemmungen. Letztes Jahr verursachte ein Super-El-Niño-Ereignis in Somalia Überschwemmungen, von denen 905.000 Jungen und Mädchen betroffen waren. Die Überschwemmungen im September dieses Jahres in der pakistanischen Provinz Sindh setzten die Bildung von 230.000 Kindern aus und beschädigten mehr als 1.300 Schulen, so UNICEF.

Vorausschauendes Handeln bedeutet, im Vorfeld von vorhergesagten Gefahren zu handeln, um akute humanitäre Auswirkungen zu verhindern oder zu verringern, bevor sie sich voll entfalten.

„Die Klimakrise beeinträchtigt die Bildung aller Mädchen und Jungen auf dem Planeten Erde. Nirgendwo sind die Herausforderungen größer als an den Fronten von bewaffneten Konflikten, Zwangsvertreibungen und anderen langwierigen Krisen in Ländern wie Pakistan und Somalia. Diese lebenswichtigen Pilotinvestitionen werden schnelle, würdige und kosteneffiziente Maßnahmen ermöglichen, die Investitionen in Bildung und andere humanitäre Bereiche schützen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unserer globalen Bemühungen, die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen. „Wir fordern die Geber auf, sich uns anzuschließen – Right Here, Right Now –, um diese innovativen Investitionen zu beschleunigen, auszuweiten und zu wiederholen, um die direkte Verbindung zwischen Klimawandel und Bildung aufrechtzuerhalten und zu unterstützen", sagte Yasmine Sherif, Executive Director von Education Cannot Wait, dem globalen Fonds für Bildung in Notsituationen und langwierigen Krisen innerhalb der Vereinten Nationen.