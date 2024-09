Tesla: Sell! Kursziel 197 US-Dollar

Am Montag hatte sich bereits Goldman Sachs geäußert. Die US-Bank setzte ein Kursziel für die Tesla-Aktie bei 230 US-Dollar fest und bewertet die Titel mit "Neutral". Analyst Mark Delaney erwartet in seinem aktuellen Ausblick für das dritte Quartal einen Verkauf von 460.000 Fahrzeugen. Dies entspricht einem Zuwachs von 4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal und 6 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien von Tesla beibehalten und ein Kursziel von 197 US-Dollar festgesetzt. In seinem jüngsten Ausblick, der am Dienstag veröffentlicht wurde, passte Analyst Joseph Spak seine Prognosen für den Absatz im dritten Quartal nach oben an. Er rechnet nun mit einem Absatz von 470.000 Fahrzeugen, was drei Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen liegt.

Die Analysten von Barclays haben am Montag mit ihrer optimistischen Einschätzung von ebenfalls etwa 470.000 ausgelieferten Fahrzeugen für das dritte Quartal für Kursgewinne gesorgt, die bereits zum US-Börsenschluss am Montag die kompletten Verluste der Tesla-Aktie ausmerzten.

Starke Verkaufszahlen in China werden zu starken Ergebnissen führen, schrieb Barclays-Analyst Dan Levy und fügte hinzu, dass die Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge in Europa in letzter Zeit schwach waren.

Laut dem Branchendatenanbieter ACEA gingen die Autoverkäufe in Europa im Juli und August zusammen um etwa 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen sanken demnach um etwa 23 Prozent.

In den USA lief es dagegen besser. Laut Ward's Automotive stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen dort im Juli und August zusammen um etwa 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Auslieferungsergebnisse von Tesla für das dritte Quartal werden am 2. Oktober erwartet. Danach findet am 10. Oktober das sogenannte Robotaxi-Event statt, bei der das Unternehmen den Investoren mitteilen will, wie seine selbstfahrende Technologie rentabel werden soll.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





