Berenberg belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 15,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe das Management die erwartete hohe Nachfrage im Wohnimmobilienbereich, die Wertstabilisierung von Immobilien und den Fokus auf Polen für künftige Investments hervorgehoben, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben