Der Artlist $100K Fund in Höhe von 100.000 USD ist zum zweiten Mal da - eine lebensverändernde Gelegenheit für Videokreative, ihre größten Ideen zu verwirklichen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Ein Creator | 100.000 USD | Eine legendäre

Idee



Artlist, ein kreatives Technologieunternehmen, das einen riesigen Katalog

lizenzfreier digitaler Assets und kreativer Tools anbietet, um Marken und

Kreative weltweit zu unterstützen, freut sich, die Rückkehr des Artlist $100K

Fund (https://artlist.io/lp/100kfund/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_content=pr

&utm_campaign=0924_100kfund) anzukündigen - ein einzigartiger Zuschuss, der

einem visionären Kreativen 100.000 USD bietet, um seine kühnste und ehrgeizigste

kreative Idee zum Leben zu erwecken. Artlist sucht Projekte, die authentische

Geschichten, einzigartige Perspektiven und die vielfältige Welt, in der wir

leben, repräsentieren und dazu beitragen, das Publikum im großen Stil zu

inspirieren. Eine Jury aus Fachleuten wird auf der Grundlage von Kreativität und

Originalität einen Gewinner auswählen.



Sent Into Space (https://www.sentintospace.com/) , die Kreativagentur, die im

letzten Jahr gewonnen hat, erhielt die Möglichkeit, ihre außergewöhnliche Vision

zum Leben zu erwecken und das Nordlicht aus 100.000 Fuß Höhe über der Erde zu

filmen.







dem Weltraum oder auf die Aurora Borealis kann wirklich beeindruckend sein",

sagt Matt Lanning, Produzent des Projekts "Reaching for Light" . "Unser Ziel ist

es, Wissenschaft und Kunst zu vereinen, um die Zukunft der Menschheit zwischen

den Sternen zu inspirieren. Diesen Wettbewerb zu gewinnen war sowohl aufregend

als auch herausfordernd, da wir die Grenzen der Kameratechnik und des

Filmemachens erweitert haben. Dank des Artlist $100K Fonds

(https://www.youtube.com/watch?v=ulEE65ZqTx0) konnten wir bahnbrechende

12K-360°-Technologie entwickeln und bereiten uns nun auf unsere Filmaufnahmen in

Schweden vor. Diese Unterstützung hat uns auch in die Lage versetzt, als

Künstler zu wachsen und uns auf noch größere Projekte vorzubereiten."



Ira Belsky, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von Artlist, fügte hinzu:

"Dieser Fonds ermöglicht es uns, Videokünstler zu unterstützen, indem wir einen

einzigartigen Zuschuss in Höhe von 100.000 USD bereitstellen, der ihr Leben

wirklich verändern kann und ihnen hilft, ihre Talente zu entwickeln, grenzenlos

zu schaffen und ihren größten Leidenschaften nachzugehen. Wir freuen uns darauf,

auch weiterhin Kreative zu fördern und Kreativität zu unterstützen, und wir sind

gespannt auf die neuen und innovativen Ideen, die in diesem Jahr entstehen



