Cision erhält nach der weltweiten Markteinführung von CisionOne höchste Auszeichnungen und unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich Kommunikationstechnologie

Chicago (ots/PRNewswire) - CisionOne erhält prestigeträchtige

Branchenauszeichnungen, stärkt seine globale Führungsposition und setzt neue

Standards in den Bereichen Medienbeobachtung, Insights und Social Listening.



Cision, der weltweit führende Anbieter von Media Intelligence, Markenbeobachtung

und strategischer Kommunikation, gibt heute seine jüngste Auszeichnung mit zwei

prestigeträchtigen Branchenpreisen bekannt. Nach der erfolgreichen Einführung

seiner Flaggschiff-Plattform CisionOne in den wichtigsten globalen Märkten wurde

Cision bei den Stevie Awards und den MarTech Breakthrough Awards für seine

erstklassige PR- und Kommunikationslösung ausgezeichnet, was das Engagement des

Unternehmens für Innovation, Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit

unterstreicht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ehrungen der IndustrieDer Gewinn in diesen hart umkämpften Kategorien unterstreicht das Engagement vonCision, PR-, Kommunikations- und Marketingexperten mit innovativen,datengesteuerten Lösungen auszustatten, die das Wachstum und den Erfolg vonMarken weltweit fördern.- Stevie Awards for Technology Excellence 2024: CisionOne ausgezeichnet alsNeues Produkt des Jahres für die Werbe-, Marketing- undPublic-Relations-Branche- MarTech Breakthrough Awards 2024: CisionOne ausgezeichnet als BesteMedienbeobachtungslösungSeit seiner Markteinführung wurde CisionOne für seine benutzerfreundlichePlattform und die KI-Integrationen gelobt, sowie für die innovativenMöglichkeiten, die es Marketers und Kommunikationsfachleuten ermöglicht, denFinger am Puls nicht nur ihrer Marken, sondern ihrer gesamten Branche zu haben."Wir haben CisionOne entwickelt, um die realen Herausforderungen vonKommunikations- und PR-Fachleuten zu lösen und Chancen in Echtzeit zuerschließen, und diese Auszeichnungen sind eine großartige Bestätigung", soDylan Vidal, Direktor für globale Produkte bei CisionOne. "Wir freuen uns, neueKI-, Workflow- und Automatisierungstools anbieten zu können, die die Rolle desKommunikationsteams im Jahr 2025 unterstützen werden."CisionOne ist jetzt für Kommunikations- und PR-Fachleute in den wichtigstenglobalen Märkten zugänglichNach der erfolgreichen Einführung in den USA im Oktober 2023 wurde CisionOnesukzessive in Kanada, Großbritannien, der DACH-Region, APAC und seit kurzem auchin den nordischen Ländern eingeführt, um PR- und Kommunikationsfachleuten neueMöglichkeiten zu eröffnen und die Zukunft der Kommunikationsbranche weiter zugestalten. Das Team geht davon aus, dass es Anfang Oktober auf dem französischenMarkt eingeführt wird.Erfahren Sie mehr über CisionOne unter cision.com/cisionone/. (https://c212.net/