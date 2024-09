Sachsen wieder mit starker Präsenz auf Weltleitmesse der Bahntechnik InnoTrans vertreten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dresden (ots) - Sachsen präsentiert sich erneut mit einem starken Auftritt aufder InnoTrans, der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik. Vom 24. bis27. September stellen sich 28 Unternehmen und Institute zusammen mit derWirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) in Halle 7.2b, Stand 100, in Berlin vor.Damit ist das der größte "Sachsen live"-Gemeinschaftsstand, den die WFS indiesem Jahr realisiert. Darüber hinaus beteiligen sich 61 weitere sächsischeUnternehmen mit eigenen Messeständen oder sind am Stand des BranchennetzwerksRail.S dabei.Ines Fröhlich, Sächsische Staatssekretärin für Digitalisierung und Mobilität,wird am Mittwoch bei einem Messerundgang sächsische Aussteller besuchen und aneinem Dialog-Forum zu "Innovationen im Schienenverkehr" teilnehmen. Beim Empfang"Sächsischer Abend" von der WFS und dem Bahntechnikcluster Rail.S hält sie zudemein Grußwort. "Die sächsische Bahnindustrie mit ihren 250 Firmen, über 15.000Beschäftigten und einem Jahresumsatz von drei Milliarden Euro wird sich inBerlin als einer der Top 3-Standorte der Bahnbranche vorstellen", sagt InesFröhlich. "Mit zwei Dutzend wissenschaftlicher Einrichtungen, zahlreicherUnternehmen des Fahrzeug-Engineerings, der Montage und der Instandhaltung sowiedes Verkehrswege- und Gleisbaus verfügt Sachsen über die gesamteWertschöpfungskette bahntechnischer Systeme. Dieses Know-how ist unsersächsischer Beitrag, den Schienenverkehr und das Gesamtsystem Eisenbahn mitAutomatisierung, KI oder Digitalisierung energieeffizienter, schneller undzugleich sicherer zu machen.""Wir freuen uns über die starke Beteiligung der Firmen, die deutlich macht,welche Relevanz die InnoTrans als zentrale internationale Plattform für dieBranche hat. Die Aussteller zeigen wieder eine große technologische Breite undvielfältiges innovatives Know-how, das Sachsen als führenden Standort in derBahntechnik auszeichnet. Hier gibt es fast 200 Jahre Tradition und Expertise indieser Branche. Für den diesjährigen Messeauftritt besonders hervorzuheben sinddabei neue Entwicklungen in den Bereichen nachhaltige Mobilitätslösungen,intelligente Verkehrssysteme und digitale Schienenverkehrstechnologien, dienicht nur die technische Expertise unserer Region demonstrieren, sondern auchden Anspruch, die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten. Bahntechnik wirdin den kommenden Jahren in sehr vielen Staaten eine immer wichtigere Rollespielen. Sachsens Firmen sind dafür gut aufgestellt, um modernste Technologien