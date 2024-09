DroneShield & Co.: Australische Drohnenperlen die für Furore sorgen können!

Durch den Einsatz zahlreicher Drohnen im Krieg zwischen Russland und Ukraine sowie im Konflikt im Nahen Osten, erlangte das australische Unternehmen DroneShield schnell einen großen Bekanntheitsgrad. Der Konzern aus Down Under hat sich auf Technologien zur Erkennung und Abwehr von Drohnen spezialisiert.

Die Kunden von DroneShield umfassen eine Vielzahl von staatlichen, militärischen und zivilen Institutionen weltweit. Das Unternehmen arbeitet eng mit Verteidigungsbehörden und Militärs wie dem US-Militär und den britischen Streitkräften zusammen, die Drohnenerkennung und -abwehrsysteme für sicherheitskritische Einsätze nutzen.

Darüber hinaus setzen Sicherheitsbehörden, einschließlich Polizei und Strafverfolgung, DroneShield-Technologien ein, um sensible Einrichtungen und Großveranstaltungen vor Drohnenbedrohungen zu schützen.

Auch zivile Akteure wie Flughäfen und Betreiber kritischer Infrastrukturen, etwa im Energie- und Transportsektor, zählen zu den Kunden der Australier. Zudem verwenden Veranstaltungsorganisatoren und Unternehmen in Branchen wie Öl, Gas und Energie die Produkte, um ihre Einrichtungen gegen mögliche Drohneneingriffe zu sichern.

Wer hoch fliegt kann auch tief fallen

DroneShield ist zwar nicht die typische Pennystock-Aktie, vor der Experten immer warnen, da hinter dem Geschäftsmodell wirklich eine aussichtsreiche Substanz steckt, trotzdem konnten die Australier mit den hochgeschnellten Erwartungen nicht Schritt halten.

Ende August vermeldete DroneShield für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatz von etwa 24 Millionen AUD (rund 14,6 Millionen EUR), was einem Zuwachs von 108 Prozent enspricht. Unterm Strich wurde das Ergebnis aber nicht besser sondern schlechter. Der Verlust je Aktie erhöhte sich auf 0,78 AUD (etwa 0,47 EUR) im Vergleich zu 0,60 AUD (ca. 0,36 EUR) im Vorjahreszeitraum.

Als DroneShield das Ergebnis im Juli mit den Vorabzahlen andeutete, war der Höhenflug der Aktie wieder beendet. Seit diesem Zeitpunkt entwickelt sich der Kurs wie es sich gehört und wer investiert ist oder investieren möchte, der muss Geduld mitbringen, die sich aber lohnen könnte.

Oleg Vornik, Vorstandsvorsitzender von DroneShield, schätzt, dass der Militär- und Sicherheitsdrohnensektor zehn Milliarden US-Dollar wert ist. Im militärischen Bereich liegt die Sättigung jedoch bei weniger als einem Prozent. "Der Sektor ist so neu, dass die bisherigen Kunden größtenteils Early Adopters waren und jetzt die Zeit für den Masseneinsatz gekommen ist", sagt der Chef von DroneShield.

DroneShield nicht die einzige "Drohnen-Perle" in Down Under

In Australien lassen sich noch weitere kleine börsennotierte Unternehmen finden, die in die Fußstapfen von DroneShield treten können. Auf der nicht ganz unumstrittenen Land Forces Expo in Melbourne, eine der größten internationalen Fachmessen und Konferenzen für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie in der Region Australien und dem asiatisch-pazifischen Raum, haben einer der größten Fachmessen einige interessante Unternehmen auf sich aufmerksam gemacht.

Aurora Labs Limited setzt auf Reichweite - ISIN: AU000000A3D7

Mit einer Marktkapitaisierung von 20 Millionen US-Dollar (etwa 18,7 Millionen Euro) ist

Aurora deutlich kleiner als DroneShield. Die Aktie hat sich in diesem Jahr schon verdoppelt, dabei ist das Unternehmen gerade erst einmal auf dem Weg, sein Geschäft mit Drohnen aufzubauen. Der 3D-Drucker-Hersteller hat ursprünglich den Öl- und Gassektor beliefert, konzentriert sich aber jetzt nur noch auf den Verteidigungssektor.

Das Highlight von Aurora ist eine Mikrogas-Antriebsturbine, die entwickelt wurde, um schwerere Drohnen bei Langstreckenflügen von bis zu 1.000 Kilometern anzutreiben – eine Leistung, die batteriebetriebene Motoren nicht erreichen können.

Das in Perth ansässige Unternehmen arbeitet "aktiv" mit den australischen Streitkräften und deren Zulieferern zusammen und hebt hervor, dass es der einzige unabhängige Lieferant für diese Einheiten ist.

Die Vorstandsvorsitzende Rebekah Letheby erklärte auf der Messe, dass jedes unbemannte Luftfahrzeug spezifische Anforderungen in Bezug auf Reichweite und Gewicht hat oder möglicherweise eine bestimmte Nutzlast transportieren muss. "Mit unserem 3D-Druck können wir das Design an die jeweilige Plattform anpassen", sagte Letheby.

Auroras wichtigster Weg zu den großen Akteuren der Verteidigungsindustrie führt über eine Absichtserklärung mit dem in Westaustralien ansässigen Unternehmen Innovaero, das in einem Joint Venture mit dem Rüstungskonzern BAE Systems Drohnen-Prototypen entwickelt.

Letheby betont, dass das Unternehmen erst seit sieben Monaten an der Turbine arbeite, jedoch innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate mit "bahnbrechenden" Aufträgen rechne. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende Juni 2024) erzielte Aurora Labs noch einen sehr bescheidenen Umsatz von 174.000 US-Dollar (rund 162.600 Euro) aus bestehenden Aufträgen im Öl- und Gassektor.

Gehen die Pläne von der Vorstandsvorsitzenden auf, dann könnten sich die sehr bescheidenen Umsätze schnell erhöhen. Nach ihrem ersten Höhenflug ist die Aktie mittlerweile sehr deutlich wieder zurückgekommen. Der Richtungswechsel ist damit im Kurs schon eingepreist. Eine neue Flut von Aufträgen allerdings nicht. Mutige Anleger stellen einen kleinen Fuß in die Tür, um die Aktie nicht aus den Augen zu verlieren.

Zieht Aurora dann wirklich die großen Aufträge an Land, dürfte sich das im Kurs schnell bemerkbar machen und die Position kann aufgestockt werden. Allerdings ist Aurora ein so kleiner Wert, dass sich zunächst nur erfahrene Anleger an die Aktie heranwagen sollten.

Elsight Limited, der Kommunikatiosspezialist - ISIN: AU000000ELS4

Elsight ist bekannt für seine "Halo"-Plattform, die mehrere Netzwerke kombiniert, um eine stabile und sichere Datenübertragung zu ermöglichen, insbesondere für unbemannte Luftfahrzeuge. Durch die steigende Nachfrage nach zuverlässigen Kommunikationslösungen für autonome Systeme und sicherheitskritische Umgebungen hat sich Elsight als wichtiger Akteur im Bereich der Konnektivität etabliert, insbesondere im Zusammenhang mit Drohnen- und Verteidigungstechnologien.

Mit dem amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin und dem größten japanischen Produzenten von Drohnen ASCL hat Elsight schon zwei namhafte Kunden für sich gewinnen können. Was auch ein Grund dafür ist, dass die Zahlen nach dem ersten Halbjahr bei den Australiern in die Höhe geschossen sind.

Nach den ersten sechs Monaten in diesem Jahr vermeldete Elsight einen Umsatz von 1,09 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 0,595 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust belief sich auf 1,71 Millionen US-Dollar, was eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 1,94 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt.

Elsight ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 45 Millionen US-Dollar zwar doppelt so groß wie Aurora Labs, bleibt allerdings ein genauso heißes Eisen. Nur wirklich erfahrene Anleger sollten sich mit der Aktie beschäftigen. Zudem ist der Wert in Deutschland noch nicht handelbar. Er muss direkt über die Börse Sydney ins Depot geholt werden und dabei sollten die Kosten im Auge behalten werden.

