DAX und Co. im Aufwind: Deutsche Indizes übertreffen US-Märkte deutlich**

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben den Handelstag mit positiven Vorzeichen begonnen. Der DAX notiert aktuell bei 18.993,81 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,61%. Auch der MDAX zeigt sich mit einem leichten Anstieg von 0,12% und steht bei 26.074,99 Punkten. Der SDAX konnte um 0,32% zulegen und erreicht 13.717,27 Punkte. Der TecDAX zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung und liegt mit einem Plus von 0,36% bei 3.294,30 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz, wenn auch in geringerem Ausmaß. Der Dow Jones steht aktuell bei 42.127,68 Punkten und verzeichnet ein marginales Plus von 0,01%. Der S&P 500 notiert bei 5.725,40 Punkten und hat um 0,11% zugelegt. Insgesamt zeigen die Märkte heute eine positive Entwicklung, wobei die deutschen Indizes stärkere Zuwächse verzeichnen als ihre US-amerikanischen Pendants. Der DAX führt die Liste der Gewinner an, gefolgt vom TecDAX, SDAX und MDAX. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 bleiben hingegen eher verhalten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von BMW mit einem Anstieg von 3.55%.Commerzbank folgt mit 2.57%, während Zalando mit 2.24% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Vonovia fällt um 0.84%, Deutsche Börse um 0.90% und Heidelberg Materials sogar um 1.02%.Im MDAX stechen HelloFresh mit einem beeindruckenden Plus von 6.35% und HYPOPORT mit 6.18% hervor. Carl Zeiss Meditec kann sich mit 4.48% ebenfalls gut behaupten.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Rückgänge, angeführt von HELLA mit -2.77%. Rational und Nemetschek folgen mit -1.56% und -1.49%.Im SDAX dominiert Verbio mit einem starken Anstieg von 8.93%. thyssenkrupp nucera und ProSiebenSat.1 Media können ebenfalls mit 3.76% und 3.69% überzeugen.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit mutares, das um 3.95% fällt, gefolgt von ATOSS Software mit -2.74% und Medios mit -2.17%.Im TecDAX zeigt Carl Zeiss Meditec eine stabile Leistung mit 4.48%. Elmos Semiconductor und Evotec folgen mit 2.74% und 2.16%.Die TecDAX-Flopwerte sind ähnlich wie im MDAX, mit Nemetschek, das um 1.49% fällt, und SMA Solar Technology mit -1.73%. ATOSS Software verzeichnet ebenfalls -2.74%.Im Dow Jones führt Caterpillar mit einem Anstieg von 4.03%, gefolgt von Dow mit 2.42% und Salesforce mit 1.93%.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit Visa (A), das um 3.95% fällt, gefolgt von Amazon mit -1.72% und Boeing mit -1.28%.Im S&P 500 stechen Freeport-McMoRan mit 6.73% und Las Vegas Sands mit 5.89% hervor. Wynn Resorts kann sich mit 4.75% ebenfalls gut behaupten.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen negative Entwicklungen, angeführt von Carnival Corporation mit -2.74%, gefolgt von Essex Property Trust mit -2.80% und Ross Stores mit -2.83%.