Wachstumspaket droht 'kleingehackt' zu werden

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat davor gewarnt, dass das geplante Wachstumspaket der Ampel-Koalition vom Volumen her geringer ausfallen könnte. Habeck sagte bei einer Tagung der Wirtschaftsvereinigung der Grünen in Berlin, die "Wachstumsinitiative" drohe "kleingehandelt und kleingehackt" zu werden. Als Grund nannte er, dass die Bundesländer Steuerausfälle in ihren Haushalten darstellen müssten.

Die Ampel will mit einem Maßnahmenpaket die Konjunktur ankurbeln. Dazu gehören milliardenschwere Verbesserungen bei steuerlichen Abschreibungen für Unternehmen. Die Grünen-Finanzpolitikerin Katharina Beck sagte, es gehe um ein Entlastungsvolumen für Unternehmen von 21 Milliarden Euro pro Jahr. Zentralen steuerlichen Maßnahmen des Pakets muss neben dem Bundestag auch der Bundesrat zustimmen.