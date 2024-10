Kaufsignal bei Palladium! Turnaround Story mit erheblichem Potential!

Liebe Leserinnen und Leser,

im Schatten der Rekordjagd von Gold glänzte nach langer Zeit auch mal wieder das Edelmetall Palladium. Seit rund zwei Jahren befindet sich Palladium in einem massiven Abwärtstrend. Auch in diesem Jahr sackte der Preis zunächst weiter ab und erreichte schließlich im August bei rund 813 USD den niedrigsten Stand seit August 2018. Seitdem kam es aber zu einem Rebound, der Hoffnung auf eine Erholung macht. Im Tageschart hat sich bereits ein Boden ausgebildet und eine Trendumkehr ist gelungen.

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 23.09.2024

Palladium-Erholung mit größerem Aufwärtspotenzial

Seit der Verteidigung der Unterstützung bei 837 USD Anfang August zieht der Palladium-Kurs in einer steilen Kaufwelle nach Norden und durchbrach dabei zuletzt die Hürden bei 993 USD und 1.041 USD. In dieser Woche setzte sich der Aufwärtsimpuls weiter fort und überwand sogar schon die 1.105-USD-Marke. Mittlerweile weist dieser Anstieg eine größere Länge aus, als die Erholungsrally von Mitte Februar bis Mitte März, die von 850 USD bis 1.105 USD reichte. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei der Kaufwelle seit August um einen neuen Aufwärtstrend bei Palladium handeln kann und nicht eine zweite Aufwärtsstrecke im Rahmen einer tendenziell bärischen Seitwärtsphase bzw. ABC-Erholung.

Der kräftige Preisrückgang bei Palladium war fundamental begründet. Aufgrund der nachlassenden Nachfrage seitens der Automobilindustrie und einem stabilen Angebot an Palladium auf dem Weltmarkt kam es zu einem Überangebot, was den Palladiumpreis monatelang belastete. Aus technischer Perspektive besteht nach dem starken Ausverkauf indessen die Möglichkeit einer deutlichen Erholung. Mit dem Ausbruch über markante Widerstände inkl. der psychologisch wichtigen 1.000er Marke hat Palladium ein Kaufsignal aktiviert. Daraufhin setzte eine Rally ein, die durchaus noch einiges an Aufwärtspotenzial hätte.

Sibanye-Stillwater: Der Allrounder der Bergbaubranche!

In der heutigen wirtschaftlichen Landschaft ist der Bergbau einer Vielzahl von Herausforderungen ausgesetzt. Unternehmen müssen sich anpassen, um in einem sich schnell verändernden Markt erfolgreich zu bleiben.

Sibanye Stillwater (WKN: A2PWVQ), eines der führenden Bergbauunternehmen, hat in den letzten Jahren signifikante Maßnahmen ergriffen, um sich neu zu strukturieren und auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren.

Makroumfeld, Strategie und Zukunft im exklusiven CEO-Interview

Der aktuelle Zustand des Bergbaus

Die Bergbauindustrie hat in den letzten Jahren eine volatile Phase durchlebt. Insbesondere die Preise für Edelmetalle, einschließlich der Platin-Gruppe-Metalle (PGMs), sind dramatisch gesunken. Diese Preissenkungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen von Sibanye Stillwater (WKN: A2PWVQ), die zu über 80 % aus PGMs stammen. Die Preise für PGMs sind von über 60.000 Rand pro Unze auf etwa 24.000 Rand gefallen, was zu einem massiven Druck auf die Unternehmensfinanzen führte.

Diese wirtschaftlichen Herausforderungen erforderten sofortige Maßnahmen. Sibanye Stillwater musste nicht nur die Kosten senken, sondern auch die Effizienz seiner Betriebe steigern, um die Auswirkungen der niedrigeren Metallpreise abzufedern. Die Unternehmensführung erkannte, dass eine Umstrukturierung notwendig war, um die langfristige Stabilität und Rentabilität zu gewährleisten.

Umstrukturierungsmaßnahmen

Sibanye Stillwater hat eine umfassende Umstrukturierung seiner Betriebe eingeleitet.

Quelle: Sibanye Stillwater

Zu den ergriffenen Maßnahmen gehören die Schließung von zwei Platinminen in Südafrika und die Umstrukturierung weiterer Betriebe. Diese Entscheidungen wurden getroffen, um die Kosten zu senken und die Cashflows zu stabilisieren. Die Schließung unrentabler Minen hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf die profitableren Anlagen zu konzentrieren und gleichzeitig die finanziellen Verluste zu minimieren.

Zusätzlich zur Schließung unrentabler Minen hat das Unternehmen auch seine US-amerikanischen PGM-Betriebe in Montana umstrukturiert. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Produktionskosten zu senken, während gleichzeitig die Umweltauswirkungen minimiert werden.

Finanzielle Stabilität und Schuldenmanagement

Ein zentrales Anliegen von Sibanye Stillwater war die Sicherstellung einer robusten Bilanz. In der Vergangenheit gab es Bedenken hinsichtlich der Verschuldung des Unternehmens. Um diesen Bedenken entgegenzuwirken, hat Sibanye Stillwater mehrere finanzielle Transaktionen durchgeführt, um die Bilanz zu stärken und zusätzliche Liquidität zu schaffen. Diese Maßnahmen haben das Unternehmen in eine stabile finanzielle Position versetzt, die es ihm ermöglicht, durch schwierige Marktbedingungen zu navigieren.

Bis zum 30. Juni betrug das Verhältnis von Nettoverschuldung zu angepasstem EBITDA nur 1,43, was unter dem zulässigen Limit von 2,5 liegt. Diese positive Entwicklung zeigt, dass die Analysten die finanzielle Situation des Unternehmens möglicherweise zu negativ eingeschätzt haben. Durch die Erhöhung der zulässigen Verschuldung auf 3,5 Mal hat das Unternehmen zusätzlichen Spielraum geschaffen, um zukünftige Investitionen und Wachstumschancen zu nutzen.

Marktprognosen für PGMs

Die Marktprognosen für PGMs sind von großer Bedeutung für die zukünftige Rentabilität von Sibanye Stillwater. Das Unternehmen bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage nach PGMs, insbesondere im Hinblick auf den Übergang zu Hybridfahrzeugen und die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft. Die Nachfrage nach PGMs wird durch die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Technologien und die Notwendigkeit, die Emissionen von Fahrzeugen zu reduzieren, weiter gestärkt.

Das Unternehmen hat auch die Schließung unrentabler Betriebe als Möglichkeit zur Unterstützung höherer Metallpreise betrachtet. Mit einer sinkenden Produktion könnte sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage zugunsten der Produzenten verschieben, was zu einer Stabilisierung oder sogar einem Anstieg der Metallpreise führen könnte.

Investitionen in Batteriemetalle

Quelle: Sibanye Stillwater

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Strategie von Sibanye Stillwater ist die Diversifizierung in den Bereich Batteriemetalle. Das Unternehmen investiert in Projekte, die Lithium und Nickel produzieren, um von der wachsenden Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge zu profitieren. Diese Investitionen sind Teil eines langfristigen Plans, die Abhängigkeit von PGMs zu verringern und gleichzeitig die Marktstellung in aufstrebenden Sektoren zu stärken.

Die Investitionen in Lithiumprojekte in Finnland sind ein Beispiel dafür, wie Sibanye Stillwater seine Geschäftsstrategie anpassen möchte. Das Unternehmen ist bestrebt, bis 2026 Lithiumhydroxid zu produzieren, um den Bedarf des europäischen Marktes zu decken. Diese Strategie positioniert Sibanye Stillwater als wichtigen Akteur im Bereich der grünen Technologien und der nachhaltigen Energieproduktion.

Recycling und urbane Bergbaupraktiken

Recycling wird zunehmend als eine Schlüsselkomponente der Bergbauindustrie erkannt. Sibanye Stillwater hat sich verpflichtet, in den Recyclingbereich zu investieren, um wertvolle Metalle aus gebrauchten Produkten zurückzugewinnen. Dies umfasst nicht nur die Rückgewinnung von Metallen aus Katalysatoren, sondern auch die Verarbeitung von Elektronikschrott, um Edelmetalle und andere wertvolle Materialien zurückzugewinnen.

Das Unternehmen hat bereits bedeutende Fortschritte im Bereich Recycling erzielt, indem es Partnerschaften mit Unternehmen eingegangen ist, die sich auf die Rückgewinnung von Metallen aus gebrauchten Batterien und elektronischen Geräten spezialisiert haben. Diese Initiativen tragen dazu bei, die Umweltauswirkungen des Bergbaus zu minimieren und gleichzeitig wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen.

Die Zukunft von Sibanye Stillwater

Die Zukunft von Sibanye Stillwater sieht vielversprechend aus, trotz der Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Die strategischen Maßnahmen zur Umstrukturierung, die Stärkung der Bilanz und die Investitionen in Wachstumsbereiche wie Batteriemetalle und Recycling positionieren das Unternehmen gut für die kommenden Jahre. Die Marktprognosen für PGMs und die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen Technologien bieten zusätzliche Chancen für Wachstum und Rentabilität.

