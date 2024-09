JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Mischkonzerns Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Auf einer JPMorgan-Konferenz mit Bau- und Infrastrukturunternehmen habe Investor-Relations-Leiter Grégoire Thibault angekündigt, Vinci werde mit Blick auf die jüngst gerichtlich gebilligte Transportsteuer in Frankreich in Berufung gehen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Thibault von einem erfreulichen Verkehrsaufkommen auf den Mautstraßen des Konzerns im Sommer gesprochen./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 15:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2024 / 15:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 109,7EUR auf Tradegate (24. September 2024, 18:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 146

Kursziel alt: 146

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m