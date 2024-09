Nicht Commerzbank: 1 Dividenden-Aktie besser als der MSCI-World-Index

Das Gegenstück dazu bilden sogenannte Dauerinvestments. Ihr Geschäft entwickelt sich oft sehr stetig und unabhängig von wirtschaftlichen Einflussgrößen. So wie die kanadische Metro-Inc.-Aktie, die nicht mit der deutschen Metro AG zu verwechseln ist.

Metro Inc. ist mit Lebensmitteln und Pharmaka erfolgreich

Das Unternehmen mit Sitz in Montréal (Kanada) wurde bereits 1947 gegründet und betreibt etwa 992 Lebensmittel-Filialen und 640 Apotheken, in denen die Kunden tagtäglich einkaufen.

Dabei gehören zu den Marken im Lebensmittelsegment Metro, Metro Plus, Adonis, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons und Food Basics. Im Apotheken-Bereich sind die wichtigsten Marken PJC Jean Coutu, PJC Santé, PJC Santé Beauté, Brunet, Brunet Plus, Brunet Clinique, Clini Plus, Metro Pharmacy und Food Basics Pharmacy.

Stetige Geschäftsentwicklung

Aufgrund der kontinuierlichen Nachfrage steigen auch die Erträge meist von Jahr zu Jahr.

So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2017 und 2023 von 13.175 Millionen auf 20.724 Millionen kanadische Dollar beziehungsweise von 591 Millionen auf 1.014 Millionen kanadische Dollar angezogen.

Die Aktie notiert zwar aktuell nicht zu einer hohen Dividendenrendite von 1,60 Prozent (24.09.2024), aber Metro Inc. erhöhte seine Ausschüttung im gleichen Zeitraum kontinuierlich von 0,65 auf 1,21 kanadische Dollar je Aktie.

Das Unternehmen verfügt zudem über eine hohe Eigenkapitalquote von 49 Prozent, was es und die Aktie noch weniger vom Kapitalmarkt abhängig macht.

Metro-Inc.-Performance

Beeindruckend ist auch die bisherige Aktien-Performance.

Metro-Richelieu Inc. kam im November 1986 in Montréal zu etwa 0,34 kanadische Dollar an die Börse. Heute notieren die Wertpapiere zu 84,36 kanadische Dollar, was einer Wertsteigerung um 24.711 Prozent entspricht. Der MSCI-World-Index legte im gleichen Zeitraum lediglich um 953 Prozent zu (24.09.2024).

Wer damals 10.000 kanadische Dollar investierte, besitzt heute 2.481.176 kanadische Dollar.

Auch in den vergangenen zehn Jahren schnitt Metro Inc. besser als der MSCI-World- und DAX-Index ab (24.09.2024).

Fazit Metro Inc.

Auch relativ krisenfeste Dauerinvestments wie Metro Inc. können trotz ihres defensiven Charakters weit überdurchschnittlich performen. Großinvestor Warren Buffett hat mit ihnen ein Milliardenvermögen aufgebaut.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech. Dabeisein, wenn der Biotech-Turbo zündet.