Stabilisiert sich die türkische Lira nach der langen Talfahrt?

Die türkische Lira hat eine dramatische Abwertung erlebt. In den letzten zehn Jahren hat die Währung etwa 94 Prozent ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren. Wirtschaftliche und politische Unsicherheiten sowie eine unorthodoxe Geldpolitik, wie Zinssenkungen trotz hoher Inflation, haben das Vertrauen in die Währung untergraben. Die extrem hohe Inflationsrate von über 50 Prozent und die politische Einflussnahme auf die Zentralbank haben diesen Wertverfall verstärkt.

Vielmehr bleiben die Aussichten für die türkische Lira unsicher, da die wirtschaftlichen Herausforderungen weiterhin bestehen. Langfristig hängt der Erfolg davon ab, ob die Regierung strukturelle Reformen umsetzt und die Staatsfinanzen in den Griff bekommt. Laut Aussagen der Regierung besteht das Ziel, die Inflation in den nächsten drei Jahren auf einstellige Werte zu senken.

Sollten diese Maßnahmen greifen, könnte die Lira wieder an Stärke gewinnen. Jedoch könnten kurzfristige Herausforderungen, wie das Abwägen zwischen Wirtschaftswachstum und Inflationsbekämpfung, den Fortschritt verlangsamen.

Was macht die Riksbank?

Die schwedische Krone hat in den vergangenen zwei Wochen 2,4 Prozent zum US-Dollar zugelegt und war auch am Dienstag der große Gewinner unter den Währungspaaren. Mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 10,14 Kronen je US-Dollar stieg die Währung auf den höchsten Stand zum Greenback seit acht Monaten. Das gibt der Riksbank etwas Luft zum Verschnaufen, nachdem die Schwäche der Landeswährung lange Zeit die Importpreise in die Höhe getrieben hatte.

Spekulationen, dass die schwedische Zentralbank bei ihrer heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank mit einem großen Zinsschritt folgen könnte, um das stotternde Wachstum anzukurbeln, gibt es schon seit Monaten. Aber alle 23 von Bloomberg befragten Ökonomen erwarten nur eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent.

"Es gibt keine Wirtschafts- oder Marktdaten, die die Riksbank beunruhigen und sie dazu veranlassen würden, das Tempo zu erhöhen", sagte Christina Nyman, Chefvolkswirtin der Svenska Handelsbanken. "Wir rechnen heute mit einer Senkung um 25 Basispunkte und für die beiden verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr mit Senkungen in ähnlicher Größenordnung."

Kommt doch ein großer Zinsschritt der EZB?

Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar hat in den letzten Monaten von den unterschiedlichen Zinsaussichten in den beiden Wirtschaftsregionen profitiert. Die Aussicht, dass die US-Notenbank dazu gezwungen sein werde, die Zinsen schneller und stärker zu reduzieren als die Europäische Zentralbank (EZB) trieben eine Rallye des Euro an, die die Gemeinschaftswährung nach der großen Zinssenkung der Federal Reserve am vergangenen Mittwoch über die Marke von 1,12 US-Dollar je Euro katapultierte.

Diese Woche sind jedoch die zunehmenden wirtschaftlichen Schwächen der Eurozone in den Fokus geraten, insbesondere die anhaltenden Probleme in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas. Der Rückgang wichtiger Wirtschaftsindikatoren wie des Ifo-Geschäftsklimaindex und des Einkaufsmanagerindex (PMI) deutet auf eine Rezession hin.

Dies hat den Euro unter Druck gesetzt, da sich die Erwartungen verdichten, dass die EZB ihre Zinssätze stärker als bislang erwartet senken könnte, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Kurzfristig könnte der Euro also weiter abwerten, falls die wirtschaftlichen Probleme der Eurozone anhalten und die EZB tatsächlich aggressivere Zinssenkungen vornimmt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion