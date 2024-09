Die Verdreifachung der weltweiten Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 - eines der wichtigsten Ergebnisse des historischen VAE-Konsenses - ist eine „wesentliche Voraussetzung" für alle globalen Bemühungen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und eine na

„Die Verdreifachung der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien ist nicht nur eine Richtschnur, sondern eine wesentliche Voraussetzung für alle globalen Bemühungen, das Ziel 1,5 in Reichweite zu halten, nachhaltigen Wohlstand zu fördern und niemanden zurückzulassen", sagte Dr. Al Jaber auf dem Gipfel am Rande der 79. UN-Generalversammlung in New York.

NEW YORK, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien müssen sich in den nächsten sechs Jahren mehr als verdreifachen, um das Kapazitätsziel von 11.000 GW zu erreichen, das notwendig ist, um 1,5°C in Reichweite zu halten, sagte der Präsident der COP28, Dr. Sultan Al Jaber, heute auf dem Global Renewables Summit, dem ersten hochrangigen öffentlich-privaten Gipfel, der sich auf das Ziel konzentriert, die erneuerbaren Energien bis 2030 weltweit zu verdreifachen.

Die Verdreifachung der weltweiten Kapazität an erneuerbaren Energien war eines der wichtigsten Ergebnisse des historischen VAE-Konsenses, der als Bezugspunkt für globale Klimaschutzziele und nachhaltige Entwicklung gilt. Die erneuerbaren Energien haben in den letzten 20 Jahren weltweit einen „historischen Aufschwung" erlebt, wobei sich die Kapazität verachtfacht hat und die Kosten um mehr als 80 Prozent gesunken sind, so der COP28-Präsident, der darauf hinwies, dass Solarenergie heute billiger ist als jede andere Energiequelle. Doch „die Trends gehen zwar in die richtige Richtung, aber nicht schnell genug", sagte er.

„Wir müssen in drei Schlüsselbereichen dringend einen Gang höher schalten", sagte Dr. Al Jaber und forderte mehr Investitionen in Infrastruktur, Technologie, insbesondere künstliche Intelligenz (KI), und in den globalen Süden. „Wir müssen die Gesamtinvestitionen in den nächsten sechs Jahren mehr als verdreifachen, um unser Ziel von 11.000 GW für 2030 zu erreichen.

Zwar sind Investitionen des Privatsektors von entscheidender Bedeutung, aber „die Investoren müssen wissen, dass ihre Projekte über ein funktionsfähiges Netz verfügen, an das sie sich innerhalb eines realistischen Zeitrahmens anschließen können", sagte der Präsident und wies darauf hin, dass die Netzinfrastrukturen in den Industrieländern oft über 60 Jahre alt sind, während es in vielen Ländern des globalen Südens „überhaupt keine Netze gibt".