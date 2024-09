Moskau setzt trotz Sanktionen auf hohe Energie-Erlöse

MOSKAU (dpa-AFX) - Ungeachtet westlicher Sanktionen setzt Russland bei seiner Haushaltsplanung für 2025 auf hohe Öl- und Gaserlöse. Ministerpräsident Michail Mischustin sagte bei einer Regierungssitzung in Moskau, die staatlichen Einnahmen sollten um 12 Prozent auf 40,3 Billionen Rubel (etwa 390 Milliarden Euro) steigen. Der Anteil des Energiesektors an den Einnahmen werde auf knapp drei Viertel wachsen. Die Ausgabenseite solle weniger stark wachsen auf 41,4 Billionen Rubel (etwa 400 Milliarden Euro), so dass mit einem Defizit von 0,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu rechnen sei.

Geschätzt 40 Prozent für Militär und Sicherheit