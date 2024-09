Aktien New York Dow stagniert nach weiterem Rekordhoch Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag im Handelsverlauf etwas zugelegt. Der Dow Jones Industrial erklomm mit dem Handelsstart ein weiteres Rekordhoch, pendelte in der Folgezeit aber um seinen Vortagesschluss. Zuletzt notierte der Leitindex 0,02 …