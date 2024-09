Miata Metals gibt Unternehmens- und Explorations-Update

Vancouver, BC (24. September 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Unternehmens- und Explorationsupdate für das Goldprojekt Sela Creek im Distrikt Sipaliwini in Suriname, Südamerika, bekannt zu geben.

Höhepunkte

Das Unternehmen arbeitet mit Auftragnehmern zusammen, um den logistischen Plan für den Beginn der Bohrungen bei Sela Creek in den kommenden Monaten zu erstellen

Eine LiDAR-Vermessung über den Sela Creek wird voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein.

Das Unternehmen verfeinert derzeit ein geologisches Modell sowohl für das Goldprojekt Sela Creek als auch für das Projekt Nassau, das alle historischen und aktuellen Daten enthält.

Das geologische Modell wird die Grundlage für 2.000 m Schürfungen bilden, die in Kürze beginnen sollen.

"Miata Metals ist auf dem besten Weg, mit den Bohrungen bei Sela Creek zu beginnen", sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. "Mit den im Juli gesammelten Daten, die einen wertvollen Kontext zu den historischen Daten liefern, arbeiten wir an einer neuen Interpretation der Mineralisierung auf dem Projekt. Wir freuen uns darauf, diese Daten für eine umfassende Schürf- und Bohrkampagne zu verwenden. Zu diesem Zweck sind derzeit Auftragnehmer vor Ort, um die beste logistische Route zu ermitteln. Wir sind dankbar, dass wir starke lokale Partnerschaften in Surinam haben, die es uns ermöglicht haben, mehrere Arbeitsabläufe schnell und effizient voranzutreiben, um uns in die Lage zu versetzen, Sela Creek bis Ende des Jahres zu bebohren."

Abbildung 1. Historische magnetische Vermessung, die in einem Abstand von 100 m geflogen wurde. Diese magnetische Vermessung ist eine der Eckpfeilerdatenbanken, die eine umfassende Interpretation der Geologie und Struktur von Sela Creek ermöglicht. Die LiDAR-Vermessung wird in diese Daten und die Interpretation einfließen und eine detaillierte Ausrichtung der Bohrungen und Gräben ermöglichen.

Bohrlogistik

Die Auftragnehmer des Unternehmens befinden sich derzeit auf Sela Creek, um den besten Zugangsweg für die Mobilisierung der Bohrgeräte zu ermitteln. Miata prüft den idealen Typ von Bohrausrüstung für die ersten Bohrziele, die entweder freigelegt oder an der Oberfläche abgebaut sind und zunächst bis zu einer Tiefe von 250 m gebohrt werden können. Für die Mobilisierung der Ausrüstung gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Straßen und Wege oder die Nutzung des Tapanahony-Flusses.