Dahua führt WizColor-Technologie für ein besseres Seherlebnis auch bei Nacht ein

Darüber hinaus absorbiert die größere F1.0-Blende eine höhere Lichtmenge, so dass die WizColor-Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen lebendigere und hellere Bilder aufnehmen kann. Tatsächlich ist die Menge des einfallenden Lichts bei der F1,0-Blende von WizColor 2,5 mal so groß wie bei der F1,6-Blende. Darüber hinaus bedeutet die große Pixelgröße des Sensors auch, dass mehr Photonen empfangen und in stärkere elektrische Signale umgewandelt werden können. Dadurch wird das Signal stark verbessert, was zu einem Bild mit höherer Helligkeit und geringerem Rauschen führt.

In Bezug auf die Bildqualität bietet die WizColor-Technologie eine Reihe bemerkenswerter Vorteile für Benutzerinnen und Benutzer, darunter:

Genaue und klare Details : WizColor stellt Bilddetails zu 50 % wieder her. Der AI-ISP erkennt Bildrauschen (und andere relevante Zielinformationen) und reduziert es mit seinem präzisen Entrauschungsalgorithmus auf Pixelebene entsprechend.

Realistischere Farbbilder: Es stellt die Bildfarbe zu 30 % wieder her und bietet eine hervorragende Fähigkeit zur Farbentrauschung. Bilder mit präziseren Farben können genauere Zielinformationen liefern.

Weniger Unschärfe: Es kann bewegliche Ziele leicht von ihrem Hintergrund unterscheiden. Bilder mit bewegten Zielen weisen keine Bildunschärfe und Geisterbilder auf. Die Genauigkeit der Bewegungserkennung wird um 200 % erhöht, während die Bewegungsunschärfe um 80 % verringert wird.

Große Sichtweite: Seine große Sichtweite ermöglicht eine größere Erfassungsreichweite. Es reduziert die nächtliche Lichtverschmutzung und beseitigt Insekten und Staubreflexe.

Korrekturen von Bildverzerrungen: Es verfügt über eine omnidirektionale Verzerrungskorrekturtechnologie auf Systemebene, die jede verzerrte Kante des Bildes korrigiert und so das echte und genaue Bild der Szene wiederherstellt.

Klare Kfz-Kennzeichen: WizColor zeigt ein deutlicheres Bild des Nummernschilds von Fahrzeugen (ohne Belichtung) und liefert klarere Details der Ziele in der überwachten Szene.

Die WizColor-Technologie von Dahua verbessert die Bildqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen und sorgt so für klarere und lebendigere Details der überwachten Objekte in der Szene. Mit seiner deutlich höheren Bildhelligkeit und dem geringeren Bildrauschen ist WizColor ideal für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien wie Fabriken, Bauernhöfe, Parkplätze, Fischteiche, Innenhöfe und vieles mehr.

Weitere Informationen über WizColor finden Sie auf der offiziellen Website hier.

