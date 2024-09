Argyle Resources schließt IP-Messungen auf dem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia ab

CALGARY, AB | 24. September 2024 | IRW-Press | Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss einer geophysikalischen Vermessung mittels induzierter Polarisation („IP“) auf seinem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale (das „Konzessionsgebiet“) in der kanadischen Provinz Nova Scotia bekannt zu geben. Die IP-Vermessung erfolgte über einem Gebiet, in dem anhand historischer Bohrungen ein 800 Meter langer Trend mit in Marmor lagerndem Graphit ermittelt werden konnte. Dieser Trend konnte durch Kartierungen an der Oberfläche auf über einen Kilometer erweitert werden. Die endgültigen Ergebnisse der 13,5 Profilkilometer umfassenden IP-Vermessung werden derzeit vom geophysikalischen Berater des Unternehmens zusammengestellt und sollen innerhalb der nächsten Woche vorliegen.