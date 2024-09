Xinhua Silk Road Nationaler Wettbewerb für berufliche Qualifikationen in der Eisen- und Stahlindustrie beginnt in Ostchina Am Montag wurde in der Stadt Zhangjiagang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ein nationaler Berufswettbewerb für die Eisen- und Stahlindustrie eröffnet, der darauf abzielt, den neuen Anforderungen der globalen wissenschaftlich-technischen …