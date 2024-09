Pressestimme 'Leipziger Volkszeitung' zu Commerzbank/Unicredit Die "Leipziger Volkszeitung" zur Commerzbank/Unicredit: "Selten hat eine Bundesregierung sich und den Wirtschaftsstandort Deutschland so sehr blamiert. Noch sind die Folgen in Gänze gar nicht absehbar. Klar ist, dass das Vertrauen in den …