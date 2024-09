'Rhein-Zeitung' zu Zielen der AfD

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu den Zielen der AfD:

"Die AfD hat in den vergangenen Monaten festgestellt, dass Tabubrüche ihr kaum noch schaden. Scharfmacher Björn Höcke gewann in Thüringen sogar die Wahlen, kurz nachdem er zweimal vor Gericht stand und zu Geldstrafen verurteilt wurde. Er hatte bei öffentlichen Auftritten mit der verbotenen Losung der paramilitärischen Sturmabteilung (SA) der NSDAP "Alles für Deutschland!" kokettiert. Die Grenzen des Sagbaren hat die AfD schon deutlich verschoben. Insbesondere in der krisengebeutelten jungen Generation kommt das gut an. Die Empörung etablierter Parteien und Medien hält die AfD nicht von Tabubrüchen ab, sondern bestärkt sie noch. Für die Regierungsparteien heißt das, dem endlich in Bereichen wie Bildung, Wohnen oder Sicherheit eine Politik entgegenzusetzen, die spürbare Verbesserungen bringt."