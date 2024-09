KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zu Israel/Libanon:

"Je näher der 7. Oktober rückt, desto mehr scheint sich der Krieg im Nahen Osten auszubreiten. Nach dem beispiellosen Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung vor knapp einem Jahr war klar, dass das Land mit Härte darauf antworten würde. Doch aus dieser verständlichen Reaktion ist inzwischen Raserei geworden. Offenbar bewusst ließ Israels Regierung eine um die andere Möglichkeit verstreichen, einen Waffenstillstand herbeizuführen. Journalisten ist bis heute keine freie Berichterstattung aus dem Gazastreifen möglich, die humanitäre Lage ist dramatisch. Dazu kommt die offensichtlich mangelhafte Rücksichtnahme auf Zivilisten auch bei den jüngsten Einsätzen der israelischen Armee im Libanon. Es ist klar, in diesem Krieg nehmen die Terroristen der Hamas und der Hisbollah den Tod von Unbewaffneten und Kindern in Kauf. Für einen demokratisch verfassten Rechtsstaat kann das aber nicht der Maßstab sein. Daran sollte sich Israel dringend erinnern, nicht nur zum Jahrestag."