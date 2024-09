Startschuss ist gefallen!

Der erfolgreiche Ausbruch über 273,00/284,00 Euro könnte der Hypoport-Aktie nun den nötigen Impuls für einen Anstieg an 298,00 und darüber in den Bereich um 324,40 Euro liefern und sich entsprechend für ein Long-Investment qualifizieren. Ein passender Schein wird weiter unten vorgestellt. Sollten jedoch der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 263,80 Euro und damit zeitgleich der seit Anfang August bestehende Aufwärtstrend zu Bruch gehen, würde dies Bären wieder auf den Plan rufen, diese könnten Hypoport zurück auf 246,00 und darunter 241,00 Euro talwärts drücken. Eine solche Entwicklung wird in dem Wertpapier des Immobilienkreditvermittlers derzeit aber nicht beobachtet, kann aber bei negativen Schlagzeilen auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Trading-Strategie: