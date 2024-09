JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 2,90 Pence auf "Overweight" belassen. Die Papiere tragen in der am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse von Harry Gowers zudem weiter den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristigen Optimismus. Der Experte sieht mit Blick auf den Winter generell eine Kaufgelegenheit für Fluggesellschaften. Sein Favorit ist aber Easyjet./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 22:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 2,408EUR auf Tradegate (25. September 2024, 08:07 Uhr) gehandelt.