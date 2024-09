Zuwächse durch Pleite von FTI!

Trotz des allgemeinen Rückgangs im Konsumverhalten hat TUI aufgrund der anhaltenden Reiselust seine Position beibehalten. Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 erwartet der Reisekonzern, seine Ziele bis zum Ende des Geschäftsjahres im September zu erfüllen. Durch die dynamischen Buchungen und den starken Abschluss der aktuellen Sommersaison, in der die Buchungen um sechs Prozent gestiegen sind, befindet sich das Unternehmen in einer guten Position. Der Beginn des Winterprogramms zeigt ebenfalls vielversprechende Anzeichen, da Verbraucher trotz der Unsicherheiten weiterhin in Reisen und Freizeit investieren. Aktuell verzeichnet der Winterurlaub eine Buchungszunahme von sieben Prozent. Die Durchschnittspreise haben sich dabei um etwa fünf Prozent über dem Niveau des Vorjahres eingependelt. Die Insolvenz des Wettbewerbers FTI könnte ebenfalls ein möglicher Grund für diese Zuwächse sein.

Der Aktienkurs von TUI schwächelt seit Mitte Juni 2018, wobei die restriktiven Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie dem Reisekonzern extra Verluste bereiteten. Der Kurs entwickelte sich vom Allzeithoch bei 56,58 Euro am 18. Mai 2018 bis zum partiellen Tief bei 4,37 Euro am 23. Oktober 2023, was einem Verlust von 92 Prozent entspricht. Vom partiellen Tief konnte sich der Kurs auf 7,36 Euro bis Anfang Dezember 2023 erholen und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis zum 1. August 2024 Bestand hatte. Der kurze Einbruch zwischen dem 1. August und dem 20. August wurde von einem Kursanstieg bis auf 6,69 Euro am gestrigen Dienstag abgelöst. Aktuell weist das Momentum nach oben, wobei der Kurs den Widerstand bei 7,36 Euro testen und am Ende auch überwinden könnte. Ein Hochlauf bis zur Marke von 8,018 Euro ist möglich. Im Falle von konjunkturellen Hiobsbotschaften für Deutschland ist auch ein Kursrückgang in die Supportzone zwischen 5,23 Euro und 5,85 Euro denkbar. Fundamental betrachtet erscheint das erwartete KGV 2023/24 bei 5,69 als günstig, zumal mit steigenden Überschüssen gerechnet wird. Dies spricht mittelfristig eher für einen steigenden Aktienkurs.

TUI AG ST (Tageschart in Euro) Tendenz: