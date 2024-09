PAYONE GmbH / Corinna Valentine wird neue Finanzchefin von PAYONE (FOTO)

Corinna Valentine wird neue Finanzchefin von PAYONE (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Worldline, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, und die DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, haben Corinna Dorothee Valentine (55) - vorbehaltlich der formalen Freigabe durch die Aufsichtsbehörden - mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum neuen Mitglied der Geschäftsführung und Chief Financial Officer (CFO) ihres gemeinsamen Joint Ventures PAYONE ernannt. Sie folgt Frank Hartmann nach, der bislang Mitglied der Geschäftsführung und CFO von PAYONE ist.

Die studierte Diplom-Kauffrau und geprüfte Wirtschaftsprüferin (ACA) Corinna Valentine startete ihre Karriere 1994 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Cardiff und unterstützte im Anschluss bei Kleinwort Benson in London als Managerin des internen Revision Bankenteams die erfolgreiche Integration der Prüfungsfunktionen London und Frankfurt nach dem Zusammenschluss der Dresdner Bank und Kleinwort Benson. Ihr weiterer Berufsweg führte sie 1999 zum globalen Finanzdienstleister und Spezialisten für Investment- und Altersvorsorgelösungen Fidelity International (FIL), wo sie erfolgreich diverse Schlüsselpositionen auf europäischer und außereuropäischer Ebene innehatte. 2014 wurde sie zum CFO der Deutschland-Tochter - mit der Gesamtverantwortung für die Abteilung Finance in Deutschland - ernannt und zog ins deutsche Management Committee ein. 2018 übernahm sie den zusätzlichen Posten des Chief Operating Officers (COO) in Deutschland und war in dieser Rolle neben dem Aufbau eines Datenmanagement-Teams treibende Kraft für die Gründung eines "Change Forums", mit dem Ziel, sowohl finanzielle als auch die risikobezogene Transparenz von Veränderungsinitiativen zu stärken, finanzielle Mittel optimal einzusetzen und das Projektmanagement zu professionalisieren. Neben diesen Aufgaben war sie Mitglied verschiedener globaler Change- und Leadership-Lenkungskreise.