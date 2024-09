Medigene AG erweitert den Schutz ihrer KRAS-Bibliothek mit der Einreichung einer neuen Patentanmeldung für MDG2021

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gab heute die Einreichung einer neuen Patentanmeldung zum Schutz von MDG2021 beim Europäischen Patentamt bekannt. Dabei handelt es sich um eine T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-(TCR-T)-Therapie, die auf das Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue (KRAS) in Verbindung mit dem humanen Leukozyten-Antigen (HLA)-A*11 abzielt. Die Einreichung umfasst sowohl die TCR-T-Therapie allein als auch die Kombination mit der PD1-41BB costimulatory switch protein (CSP)-Technologie des Unternehmens. Die Erweiterung der auf KRAS abzielenden TCR-Bibliothek des Unternehmens um MDG2021 vergrößert die adressierbare Patientenpopulation erheblich, da KRAS G12V- und KRAS G12D-Mutationen ~50% aller KRAS-Mutationen in allen Tumoren (Tumorarten-übergreifend, pan-cancer) und sogar >70% in Adenokarzinomen des Pankreas ausmachen. (Yang et al., J Clin Med 2023).

"Wir freuen uns, die Patentanmeldung für MDG2021 bekannt zu geben, unseren 3S (sensitiv, spezifisch und sicher) -TCR mit optimaler Affinität der auf KRAS G12D (HLA-A*11) abzielt, sowohl allein als auch in Kombination mit unserem PD1-41BB CSP", sagte Selwyn Ho, CEO von Medigene. "Diese Anmeldung unterstreicht unser Bestreben, unser geistiges Eigentum für TCRs ständig auszubauen, die sowohl auf Neoantigene als auch auf Krebs-Hoden-Antigene abzielen. Diese Zielantigene bieten einen möglichen Angriffspunkt für verschiedene TCR-gesteuerte Behandlungsmodalitäten, einschließlich TCR-T-Therapien wie MDG2021 sowie TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien (MDG3010) und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen."

Medigene erweitert und verbessert sein Patentportfolio fortlaufend mit neuen Technologien und weitet bestehende Patente auf zusätzliche Rechtsgebiete aus. Das Unternehmen hält weltweit mehr als 29 verschiedene Patentfamilien, die Anwendungen zum Schutz von Medigenes 3S TCRs sowie seiner exklusiven End-to-End-Plattform-Technologien abdecken.

--- Ende der Pressemitteilung ---

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden.